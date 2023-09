Голос країни-13 - 1 випуск сліпих прослуховувань: хто потрапив до зіркових тренерів

Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA почали боротьбу за кращі голоси України.

Голос країни-13 - як пройшов 1 випуск сліпих прослуховувань / колаж: Главред, фото: Прес-служба

3 вересня відбулася грандіозна прем'єра 13-го, європейського сезону кращого вокального шоу країни Голос країни. Ці випуски, зняті завдяки польським партнерам, покажуть глядачам, як звучить Україна.

Перший випуск присвячений старту "сліпих прослуховувань". На цьому етапі зіркові тренери, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко і DOROFEEVA, сидячи спиною до сцени повинні відібрати в свої команди кращих вокалістів, одного з яких вони приведуть до перемоги.

Першою на сцену Голосу вийшла 33-річна вокалістка з Харкова - Галина Печеніжська. Її виразна і мелодійна версія хіта KUPALA від Jerry Heil, alyona alyona і Ela принесла їй місце в команді Юлії Саніної.

Британська співачка Адель відноситься до тих рідкісних вокалісток, наслідувати яким практично неможливо, перевершити - тим більше. Однак Гідаят Сеідов наважився виконати пісню великої діви Love In The Dark і не прогадав. Трек приніс йому місце в команді Артема Пивоварова.

Юрій Городецький, 25-річний захисник України, який зараз на фронті відстоює право своїх дітей на життя у вільній, незалежній країні, тонко і академічно виконав легендарну пісню "Києве мій". Воїн зайняв місце в команді Наді Дорофєєвої.

Наступною на сцену Голосу вийшла Дар'я Мінєєва. Вона виконала пісню Майлі Сайрус Flowers, яка стала справжнім хітом цього року. Вокал талановитої артистки не залишив байдужим всіх чотирьох тренерів, які повернули до неї свої крісла. Дар'я обрала своїм наставником Юлію Саніну.

Ще одна прекрасна артистка в команді Наді Дорофєєвої - Олександра Ліщук на сцені європейського сезону Голосу країни виступила з авторською піснею "Місто Марії", яка присвячена окупованому місту Маріуполь, звідки Аля родом.

Володимир Удовенко підкорив піснею "Прірва" гурту The Hardkiss його виконавицю Юлію Саніну. Повз такого потужного "компліменту" зірковий тренер пройти не змогла, і прийняла вокаліста в свою команду.

Першою в команду тренера-дебютанта Івана Клименка потрапила вокалістка з потужною енергетикою - Ольга Щербак. Перемогу на сліпих прослуховуваннях їй принесла дуетна пісня MamaRika і KOLA "Люди".

Команда зіркового тренера Юлії Саніної поповнилася ще одним унікальним голосом. Фронтвумен The Hardkiss прийняла під своє крило Олександру Макаровську. Вокалістка віртуозно виконала пісню Harry Styles - Аs It Was.

Останньою в першому випуску 13 сезону шоу Голос країни на сцену вийшла Анастасія Чабан. Вокалістка виконала пісню зіркового тренера DOROFEEVA - Вотсап, і розгорнула всі чотири тренерських крісла. Однак місце зайняла в команді Івана Клименка, який зміг гідно оцінити її талант.

За підсумками першого епізоду Голосу країни-13 в команді Івана Клименка 2 вокалісти з 10, DOROFEEVA - 2 з 10, Артема Пивоварова - 1 з 10, Юлії Саніної - 4 з 10.

Наступний випуск європейського сезону Голосу країни-13 дивіться 10 вересня о 21:00.

