Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

У Житомирі з'являться незвичні тролейбуси: чим вони унікальні (фото)

Дар'я Пшеничник
21 січня 2026, 15:57
114
Вартість нового такого тролейбуса становить понад 82 млн грн.
тролейбус Житомир
В Україні з'являться 25-метрові тролейбуси з дизелем / Колаж: Главред, фото: Авто Центр

Головні факти:

  • Житомир отримає 13 тролейбусів Hess зі Швейцарії
  • До міста передадуть як двосекційні Swisstrolley 3, так і трисекційні LighTram 3
  • Машини оснащені електромоторами та дизелем для автономного ходу

Житомир готується поповнити свій громадський транспорт партією незвичних тролейбусів зі Швейцарії. Місто Люцерн передасть Україні 13 машин марки Hess у межах гуманітарної допомоги, а перші поставки очікуються з квітня 2026 року та триватимуть до кінця 2027‑го.

За даними швейцарського видання Luzerner Zeitung, транспортна компанія VBL вже готує тролейбуси 2004–2006 років випуску до виведення з експлуатації та розглядає варіанти їхнього транспортування в Україну. Окрім самих машин, Житомир може отримати й спеціальну техніку для обслуговування контактної мережі.

відео дня

Швейцарські тролейбуси вирізняються нетиповою конструкцією. Десять із них — двосекційні Swisstrolley 3 завдовжки 18 метрів, з алюмінієвим кузовом і низькою підлогою. Вони розраховані на 132 пасажири, з яких 48 — сидячі місця. Ще три — гігантські трисекційні Hess LighTram 3 довжиною майже 25 метрів і місткістю до 192 пасажирів.

Усі тролейбуси оснащені силовими установками від німецької компанії Vossloh Kiepe: двома електромоторами по 218 к.с., 80‑кіловатним генератором та дизельним двигуном Iveco на 130 к.с. Дизель дозволяє рухатися автономно або долати ділянки з перебоями електроживлення. Подібні моделі вже працюють у Болгарії, Конго та Чилі.

Житомир стане першим українським містом, яке отримає такі великогабаритні тролейбуси, що може суттєво підсилити транспортну систему та збільшити пасажиромісткість на найзавантаженіших маршрутах.

Регіональні новини України - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 21 січня російська армія масово атакувала безпілотниками південь Одеської області. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. Одна людина постраждала.

Також нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко розповідав, що у Києві померли два слюсарі аварійних бригад через перевтому. У багатьох робітників зафіксовано обмороження та психологічне виснаження.

В ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Інші новини:

Про джерело: Luzerner Zeitung

Luzerner Zeitung — провідна німецькомовна щоденна газета Швейцарії, що виходить у місті Люцерн. Вона є найбільшою регіональною щоденною газетою Центральної Швейцарії, пропонуючи читачам новини з галузі політики, економіки, культури, спорту та місцевого життя. Видання публікується з понеділка по суботу в друкованому форматі і має ряд регіональних випусків для кантонів Люцерн, Цуг, Урі, Обвальден і Нідвальден. Сучасна газета сформувалася в 1996 році шляхом злиття декількох місцевих видань, а з 2018 року належить медіагрупі CH Media. Luzerner Zeitung має репутацію надійного джерела регіональної інформації і володіє значною читацькою аудиторією в Центральній Швейцарії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Житомирська область громадський транспорт новини України новости Житомира
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі: ЗМІ дізналися коли і навіщо

Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі: ЗМІ дізналися коли і навіщо

17:48Війна
Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

17:01Економіка
Трамп виступив на форумі в Давосі та зробив заяву про Україну і Путіна - що сказав

Трамп виступив на форумі в Давосі та зробив заяву про Україну і Путіна - що сказав

16:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Останні новини

17:48

Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі: ЗМІ дізналися коли і навіщо

17:22

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьохВідео

17:20

"Розслаблятись не можна": Григорій Козловський закликав бізнес до активної допомоги ЗСУ актуально

17:13

Шлюб голлівудської українки Міли Куніс з Ештоном Кутчером тріщить по швах - ЗМІ

17:05

"Не пізніше місяця": ПФУ попередив українців про нове правило "дитячих" виплат

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:01

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

16:58

Олена Тополя відповіла на чутки про зради в шлюбі: "До всіх дійдемо"Відео

16:41

Трамп виступив на форумі в Давосі та зробив заяву про Україну і Путіна - що сказав

16:30

Майже всі припускаються трьох помилок: як прискорити зарядку телефону

Реклама
16:27

Мороз почне поволі спадати: на Тернопільщину суне потепління

16:21

Серйозний удар по логістиці ворога: партизани влаштували потужну диверсію в РФ

16:12

Алла Пугачова готує грандіозне повернення — деталі

16:06

"З'їдять": дружина Решетника розповіла, що лякає її більше, ніж відсутність світла

15:57

У Житомирі з'являться незвичні тролейбуси: чим вони унікальні (фото)

15:56

Тільки в одному місті 4000 будинків без тепла: Зеленський - про складну ситуацію в енергетиці

15:54

Майже 70 років жило із "неправильною" назвою - що це за місто України

15:44

Вікторія Бекхем відвернулася від сина і заплаканої невістки: в мережі з'явилося відеоВідео

15:41

Ексглава "Укренерго" загинув прямо на підстанції - ЗМІ назвали причину смерті

15:40

Щоб уникнути штрафу: водіїв закликали перевірити омивач в авто

15:28

"Стриманий оптимізм": Буданов зробив нову заяву про терміни закінчення війни

Реклама
15:17

FaceID та відбиток пальця у 2025: наскільки надійний ваш біометричний захист насправді? новини компанії

15:08

"Нас тут бомблять": Притула подзвонив Молочному після початку вторгнення РФ

15:02

"Для мене це принципово": українська співачка розповіла, як її кликали співати в РФВідео

14:54

Терехову вдалося створити реально діючий механізм для ліквідації наслідків обстрілів, - блогер

14:44

Код Всесвіту в даті народження: які люди наділені особливим даром

14:35

У Києві під час робіт помер слюсар: Кличко розповів, що насправді сталося

14:33

Таємно вийшла заміж і ховає дітей: куди поділася колишня дружина Цекало

14:26

Розкрадання мільйонів за "зеленим" тарифом: ексчиновник ОП серед підозрюваних у схемі

14:10

Гороскоп Таро на завтра, 22 січня: Овнам - почати розмову, Левам - близькість

13:52

Колючі, але теплі: розкрито секрет старих радянських вовняних ковдр

13:37

"Не буде легко": відомий український письменник мобілізується до ЗСУ

13:35

Морозний антициклон відступає з України: названо дату відчутного потепління

13:30

Путін хоче укласти мирну угоду з Україною - Віткофф

13:27

Коли в Києві повернуться відключення світла за графіком: у Міненерго спрогнозували

13:23

"Запитайте у дочки, яка в Москві": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

12:35

"Мені страшно": Олена Тополя вперше після затримання кривдника висловилася про злив відео

12:29

"Тепер офіційно": Яна Глущенко зважилася на зміни після розлучення

12:28

Кияни тікають зі столиці через холод і темряву: Кличко назвав цифру за січень

12:18

По 20 годин у темряві та тижнями без тепла: експерт спрогнозував ситуацію в Києві

11:47

Пошкоджено інфраструктуру, горіли будинки: РФ била дронами по Одещині - деталіФото

Реклама
11:41

Ожеледь і мороз: яка погода буде сьогодні в Харкові

11:27

"Забирали на операцію": Женя Кот з'явився із забинтованою головоюВідео

11:17

Найсильніша магнітна буря раптово накрила країну: коли вона закінчиться

11:13

Як Україна тримає удар у першій у світі кібервійні: канал 2+2 покаже документальний фільм "Кіберщит України"

11:10

Нарешті пощастить: які знаки зодіаку вийдуть з кризи в 2026 році

10:57

Гороскоп на завтра 22 січня: Ракам - непорозуміння, Левам - прибуток

10:55

Працюють по три доби: у Києві померли два слюсарі аварійних бригад - нардеп

10:39

"Вмирає" повільно: головні сигнали, що ваш телефон скоро зламається

10:28

"Проходьте комісію": зірка "Скаженого весілля" розповів, чому не мобілізувався до ЗСУ

10:27

Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти