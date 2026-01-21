У Житомирі з'являться незвичні тролейбуси: чим вони унікальні (фото)

Вартість нового такого тролейбуса становить понад 82 млн грн.

В Україні з'являться 25-метрові тролейбуси з дизелем / Колаж: Главред, фото: Авто Центр

Головні факти:

Житомир отримає 13 тролейбусів Hess зі Швейцарії

До міста передадуть як двосекційні Swisstrolley 3, так і трисекційні LighTram 3

Машини оснащені електромоторами та дизелем для автономного ходу

Житомир готується поповнити свій громадський транспорт партією незвичних тролейбусів зі Швейцарії. Місто Люцерн передасть Україні 13 машин марки Hess у межах гуманітарної допомоги, а перші поставки очікуються з квітня 2026 року та триватимуть до кінця 2027‑го.

За даними швейцарського видання Luzerner Zeitung, транспортна компанія VBL вже готує тролейбуси 2004–2006 років випуску до виведення з експлуатації та розглядає варіанти їхнього транспортування в Україну. Окрім самих машин, Житомир може отримати й спеціальну техніку для обслуговування контактної мережі.

Швейцарські тролейбуси вирізняються нетиповою конструкцією. Десять із них — двосекційні Swisstrolley 3 завдовжки 18 метрів, з алюмінієвим кузовом і низькою підлогою. Вони розраховані на 132 пасажири, з яких 48 — сидячі місця. Ще три — гігантські трисекційні Hess LighTram 3 довжиною майже 25 метрів і місткістю до 192 пасажирів.

Усі тролейбуси оснащені силовими установками від німецької компанії Vossloh Kiepe: двома електромоторами по 218 к.с., 80‑кіловатним генератором та дизельним двигуном Iveco на 130 к.с. Дизель дозволяє рухатися автономно або долати ділянки з перебоями електроживлення. Подібні моделі вже працюють у Болгарії, Конго та Чилі.

Житомир стане першим українським містом, яке отримає такі великогабаритні тролейбуси, що може суттєво підсилити транспортну систему та збільшити пасажиромісткість на найзавантаженіших маршрутах.

Про джерело: Luzerner Zeitung Luzerner Zeitung — провідна німецькомовна щоденна газета Швейцарії, що виходить у місті Люцерн. Вона є найбільшою регіональною щоденною газетою Центральної Швейцарії, пропонуючи читачам новини з галузі політики, економіки, культури, спорту та місцевого життя. Видання публікується з понеділка по суботу в друкованому форматі і має ряд регіональних випусків для кантонів Люцерн, Цуг, Урі, Обвальден і Нідвальден. Сучасна газета сформувалася в 1996 році шляхом злиття декількох місцевих видань, а з 2018 року належить медіагрупі CH Media. Luzerner Zeitung має репутацію надійного джерела регіональної інформації і володіє значною читацькою аудиторією в Центральній Швейцарії.

