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Вибухи та потужна пожежа: РФ вдарила дроном по багатоповерхівці під Києвом

Олексій Тесля
5 вересня 2026, 01:47
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Пошкоджено дах і верхній поверх 9-поверхового житлового будинку, сталася пожежа.
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У Борисполі влучення у житловий будинок / Колаж: Главред, фото: t.me/s/ivisti, скріншот

Головне:

  • Будинок загорівся внаслідок влучання російського ударного дрона в Борисполі
  • Пошкоджено дах і верхній поверх 9-поверхового житлового будинку, виникла пожежа

Житловий будинок загорівся внаслідок влучання російського ударного дрона в Борисполі Київської області в ніч на суботу, 5 вересня.

В результаті загорілися квартира та дах 9-поверхового будинку, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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"В результаті ворожої атаки в Борисполі пошкоджено дах і верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа на даху та в одній із квартир", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Вибухи та потужна пожежа: РФ вдарила дроном по багатоповерхівці під Києвом
/ Главред

Загроза нових ударів з боку РФ: важливе попередження

У найближчий період російські війська можуть змінити характер повітряних атак по Україні, зробивши їх більш масштабними та різноманітними.

За даними джерел РБК-Україна, вже у вересні РФ може організувати до чотирьох великих комбінованих нальотів. Передбачається, що в таких ударах одночасно використовуватимуться різні види ракетного озброєння та ударні дрони.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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