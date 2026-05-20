На уламках виявили радіацію: РФ атакувала Україну небезпечним дроном

Зафіксований рівень гамма-випромінювання загрожує людям.

В СБУ показали уламки, які виявилися небезпечними / Колаж: Главред, фото: СБУ

Головне:

СБУ виявила радіоактивні уламки ракети на Чернігівщині

Рівень гамма-випромінювання ворожого дрона загрожував людям

Бойова частина містила елементи зі збідненого урану

Країна-агресорка Росія атакувала 7 квітня Чернігівщину ударним дроном, на уламках якого контррозвідка та слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон.

Як повідомили в Службі безпеки України, окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" ракету з підвищеним радіаційним фоном.

"Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря–повітря", які було знайдено поблизу селища Камка. Встановлено, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою було зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини.

СБУ, ДСНС та Сили оборони привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. В результаті досліджень було виявлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

За цим фактом вже здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 ККУ про воєнні злочини. В СБУ нагадують українцям, що у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів треба бути вкрай обережними через токсичність і радіоактивність збідненого урану.

"Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля. У разі виявлення таких предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не переміщуйте їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102", - додали у відомстві.

Як Росія змінила тактику атак дронами

Главред писав, що за даними дослідника Центру європейського політичного аналізу Федеріко Борсарі, денні атаки РФ на Україну можуть мати певну мету. Частина російських дронів-приманок оснащена датчиками для розвідки та виявлення українських систем ППО.

Водночас, для відбиття ударів Україна використовує мобільні кулеметні групи, засоби радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі та дорогі ракети ППО. Велика кількість повітряних цілей змушує витрачати дорогі ракети на відносно дешеві дрони.

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували дронами низку міст України. Зокрема, під удар потрапили Конотоп, Одеса, Вільнянськ, Дніпро. Є руйнування та постраждалі.

Раніше, у ніч на 19 травня армія РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі.

Того ж дня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Більшість повітряних цілей були знищені силами ППО. В Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши дах і вікна.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

