Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі Шахедами

За попередніми даними, внаслідок атаки є постраждалі.

Росія атакувала Одесу дронами

РФ атакувала Одесу дронами

В результаті атаки є постраждалі

Російські окупанти атакували Одесу ударними дронами типу "Шахед". У місті є "прильоти", почалася пожежа. У мережі вже розлетілися відео з наслідками.

На кадрах видно палаючі автомобілі. "Шахед" влетів прямо в магазин, він загорівся. Попередньо, в результаті атаки є постраждалі.

Росія завдала удару по Одесі за допомогою дронів

Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що російські окупанти атакували Одесу з Чорного моря. Спочатку дрони летіли в напрямку Чорноморська, потім стало відомо, що вони атакують Одесу.

РФ атакувала Одесу

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер підтвердив, що росіяни завдали удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі.

В результаті атаки пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Також загорілося кілька приватних магазинів.

Вже відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.

"Інформація про наслідки атаки уточнюється. На місці події працюють усі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога", — йдеться в повідомленні.

РФ завдала удару по Одесі дронами

Постраждалими виявилися дві жінки та двоє чоловіків віком від 28 до 65 років. Двоє з них перебувають у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Про особу: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980 р., Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Почав свою кар'єру в органах прокуратури у 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер потрапив під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

