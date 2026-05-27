Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі Шахедами

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2026, 13:23оновлено 27 травня, 14:38
google news Підпишіться
на нас в Google
За попередніми даними, внаслідок атаки є постраждалі.
удар по Одесі
Росія атакувала Одесу дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • РФ атакувала Одесу дронами
  • В результаті атаки є постраждалі

Російські окупанти атакували Одесу ударними дронами типу "Шахед". У місті є "прильоти", почалася пожежа. У мережі вже розлетілися відео з наслідками.

На кадрах видно палаючі автомобілі. "Шахед" влетів прямо в магазин, він загорівся. Попередньо, в результаті атаки є постраждалі.

відео дня

Подивитись відео з наслідками атаки можна у нашому Телеграм-каналі за посиланням.

Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі Шахедами
Росія завдала удару по Одесі за допомогою дронів / фото: скріншот

Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що російські окупанти атакували Одесу з Чорного моря. Спочатку дрони летіли в напрямку Чорноморська, потім стало відомо, що вони атакують Одесу.

удар по Одесі
РФ атакувала Одесу / фото: скріншот

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер підтвердив, що росіяни завдали удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі.

В результаті атаки пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Також загорілося кілька приватних магазинів.

Вже відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.

"Інформація про наслідки атаки уточнюється. На місці події працюють усі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога", — йдеться в повідомленні.

удар по Одесі
РФ завдала удару по Одесі дронами / фото: Олег Кіпер

Постраждалими виявилися дві жінки та двоє чоловіків віком від 28 до 65 років. Двоє з них перебувають у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Удари по Одесі — останні новини

Російські окупанти завдали підступного удару по Одесі. Ворог атакував цивільну інфраструктуру. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

В результаті іншої атаки на Одесу без світла залишилися десятки тисяч сімей, з пошкодженням енергетичних об'єктів, що серйозно порушило життєдіяльність міста. Відновлювальні роботи вже почалися.

Як раніше повідомляв Главред, війська РФ завдали по Одесі серію ударів дронами, які спричинили пожежі та руйнування в житлових будинках і магазинах, при цьому кілька постраждалих перебувають у важкому стані.

Інші новини:

Про особу: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980 р., Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Почав свою кар'єру в органах прокуратури у 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер потрапив під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Одеса Одеська область вторгнення Росії новини Одеси атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі Шахедами

Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі Шахедами

13:23Україна
Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

12:41Війна
Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

12:26Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

Останні новини

14:48

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави хочуть підвищити - деталі

14:41

Люди з високим IQ часто зберігають у себе вдома речі, які дивують вчених

14:24

Цибуля знову зазеленіє і виросте величезною: чим її потрібно поливатиВідео

14:08

Помідори "вибухнуть" урожаєм: яка проста дія різко підсилює плодоношення

14:06

Гороскоп на завтра, 28 травня: Ракам - пастка, Тельцям - захоплива ситуація

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
13:59

"Швидше за все": банкір попередив про зміни на валютному ринку України в червні

13:57

Китайський гороскоп на завтра, 28 травня: Щурам — примхи, Козлам — підтримка

13:50

Юрій Горбунов опинився під крапельницями: що сталося

13:30

Пара купила старий комод і відразу зрозуміла, що з ним щось не такВідео

Реклама
13:25

Рецепт домашнього морозива з двох інгредієнтів - на смак просто фантастика

13:23

На Рівненщині тисячі селян можуть лишитись без орендної плати: арештовано компанію депутатки облради Ірини Костюшко - ЗМІ

13:23

Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі ШахедамиВідео

12:58

Можна покласти в шафу або комод: який запах моль ненавидить найбільшеВідео

12:57

Говорити "редіска" неправильно: як насправді слід називати овоч українською

12:41

Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

12:29

Замість руколи та шпинату: 10 найпопулярніших бур’янів, які можна і варто їстиВідео

12:26

Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

12:18

Простий спосіб допомагає охолодити авто влітку швидше, ніж кондиціонерВідео

11:50

РФ накопичує ракети, масований удар може бути скоро - генерал назвав терміни

11:46

Павуки тікатимуть, як від вогню: запах якої рослини назавжди відлякає їх з оселі

Реклама
11:37

Блондин із блакитними очима: як виглядає молодший син Меладзе та Джанабаєвої

11:26

Чоловік вирушив підкорювати безлюдний острів і швидко пошкодував

11:12

Пропагандисти в паніці через сухопутний коридор у Крим: ЗСУ "розрізають" логістику ЗС РФ

11:05

Як охолодити квартиру без кондиціонера в спеку: лайфхак від іспанців

10:55

ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

10:47

Варум розповіла про зради Агутіна: "Він — як цунамі"

10:42

Календар посівних робіт на червень 2026 року: найкращі дні для посіву та посадки

10:36

Що буде з цінами на молоко та молочні продукти влітку: прогноз експерта

09:42

РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

09:26

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиціВідео

09:25

Трьом знакам зодіаку від сьогодні і до кінця червня 2026 року пощастить із грошима

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 травня (оновлюється)

08:27

Не обійшлося без пропаганди: Росія в ООН висунула умови для мирної угоди з Україною

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

Путін втрачає відчуття реальності: Портников попередив про велику небезпекуПогляд

07:53

Вибухи та чорний дим у РФ: під удар Storm Shadow потрапили аеродром та авіазавод — моніториВідео

06:49

Чернігів під ударом: дрони РФ атакували місто, пролунало щонайменше 15 вибухів

05:45

Один символ Польщі "ламає" всю історію Росії: чого боїться Кремль та яка роль УкраїниВідео

05:06

Що робити якщо пересолили страву: секретний трюк від професійних кухарів

04:41

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

Реклама
04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

03:57

Через одну помилку зарядка для телефона перестає працювати: що не варто робити

03:37

Україна може повністю залишитися без врожаю: яких фруктів не буде на прилавках влітку

01:31

Осліпла у 30 років: Енн Гетевей розповіла про свою ранню хворобу

01:21

"Не лізьте до мене": Рассел Кроу матом вилаявся на фанатів

00:41

"Секретні крила": Сили безпілотних систем паралізували постачання окупантів на півдніВідео

26 травня, вівторок
23:43

"На останньому подиху": ослаблений Сільвестр Сталлоне з'явився з палицею

22:51

Черешня більше ніколи не буде червивою: як врятувати врожай від вишневої мухи

22:41

Фінансовий успіх вже на порозі: чотирьом знакам зодіаку пощастить найбільше

22:26

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти