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Щоб в будинку було щастя: названо 5 речей, які треба викинути до Нового року 2022

10 листопада 2021, 23:03

Такі речі будуть негативно впливати на ваш бюджет і грошове становище в цілому.

Новий Рік 2022
Що потрібно викинути до Нового року 2022 / goodfon.ru

До Нового року 2022 залишається зовсім мало часу, а експерти вже радять починати впускати в своє життя та будинок позитивну енергетику. Щоб в майбутньому році у вас було щасливе життя, потрібно переглянути речі в будинку та викинути ті, які несуть негатив.

Фахівці розповіли, що потрібно виділити день та очистити свій будинок від ряду речей, які просто можуть перешкодити вашому щастю в наступні 365 днів 2022 року.

Старі чеки, непотрібні папери та квитанції. Всі ці речі блокують у вашому будинку фінансові потоки, тому від таких речей потрібно позбутися в першу чергу. Експерти кажуть, що такі речі негативно впливають на ваш бюджет і грошове становище в цілому.

Перед Новим роком 2022 потрібно перебрати весь свій гардероб. Непотрібні речі краще віддати на благодійність, а такий вчинок принесе у ваше життя благополуччя, кажуть езотерики. Старі речі (косметику, сумки, нижню білизну, зіпсовані речі) потрібно негайно викинути.

Також потрібно переглянути всі речі для прибирання і обов'язково викинути віник. Напередодні Нового року потрібно купити новий віник і швабру, тоді у вашому домі весь рік буде чистота і порядок.

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Зіпсовані речі варто негайно викинути. Надбиті чашки, тарілки, посуд - це все джерело негативу і приманка для проблем.

Речі-вампіри. У кожному будинку є речі, які несуть енергетику господаря, але багато з них можуть перестати працювати. Такі речі потрібно викинути та ніколи більше не купувати. Також треба позбутися від старих амулетів, непотрібних магнітиків на холодильнику або сухих квітів у вазочках.

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