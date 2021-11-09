Повинні бути в кожному будинку: названо три речі, які принесуть неймовірну удачу

Які речі приносять в будинок удачу / pixabay

Будь-яка річ в нашому будинку несе свою енергетику і здатна принести удачу, здоров'я, достаток та благополуччя. Фахівці назвали три простих речі, які стануть вашим оберегом від невдач.

Щоб поліпшити свій фінансовий стан та залучити в будинок здоров'я, експерти радять купити ці речі.

Глиняний горщик, глечик або чайник здатні зберегти у вашому домі затишок, принести здоров'я та удачу. Глиняні речі здатні накопичувати позитивну енергетику і несуть власнику успіх. Для того щоб зберегти цю вкрай корисну властивість глиняного посуду, її неодмінно потрібно використовувати тільки в гарному настрої.

В'язані речі, які ви зробили власними руками, здатні захистити свого власника від ворогів і принести здоров'я. А лляні речі у будинку, наприклад скатертина, будуть приносити достаток.

Удачу можуть принести і речі, які подаровані з любов'ю від ваших близьких. Як відзначають фахівці, це може бути кільце або ланцюжок. Такі речі можуть захистити від недоброзичливців і ворогів. Якщо вам подарунок не до душі і інтуїція підказує недобре, краще його не носити.

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