Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна викидати з дому

Що не можна викидати з дому / pixabay

Затіяли генеральне прибирання в будинку та вирішили викинути всі старі і непотрібні речі? Сильно не поспішайте. Як кажуть фахівці, багато речей в будинку несуть певну енергію, навіть якщо ви ними не користуєтеся.

Так, є речі, які ніколи не можна викидати, інакше можна залучити біду та хворобу в свою сім'ю.

Ікони, свічки, молитви і хрестики. Ці речі ніколи не можна бездумно викидати в сміття. Наші предки передавали ці речі з покоління в покоління, і навіть випадкова втрата вважалася вкрай поганим знаком. А ось подарувати ці речі храму - відмінна ідея.

Не можна викидати з дому старий гаманець. З цим гаманцем можна викинути свої гроші, удачу і статус. Якщо гаманець вам приносив тільки збитки, то від нього варто позбутися, але особливим способом. Гаманець або закопайте під молодим деревом, або спаліть.

Ніколи не викидайте з дому хліб, крихти і їжу. Наші предки дуже цінували продукти. Хліб в будинку - це достаток і благополуччя. Якщо ви його бездумно викидаєте в сміття, то ваші справи в житті не будуть приносити вам достатку, а удача відвернеться стороною. А якщо ви викидаєте залишки їжі, то можна залучити в будинок злидні. Якщо в будинку залишився черствий хліб, сухарі, віддайте їх тваринам - домашнім або диким.

Читайте також: