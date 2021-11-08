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Ніколи не купуйте їх: що не можна дарувати і приймати на Новий рік 2022

8 листопада 2021, 23:53

Як відзначають фахівці, такі подарунки несуть фінансові проблеми і бідність в будинок.

Новий Рік
Що не можна дарувати на Новий Рік 2022 / pixabay

Подарунки на Новий рік 2022 завжди найактуальніше питання напередодні свята. У рік Тигра є кілька важливих заборон серед подарунків, які варто знати.

Як відзначають фахівці, не можна дарувати в 2022 році дрібні подарунки, парфуми і косметику для волосся. Тигр - тварина владна, він цього не схвалить.

Крім того, є подарунки, які можуть принести проблеми на весь рік. Такі речі категорично не можна дарувати в рік Тигра.

Ножі, ножиці, штопор. Такі подарунки приносять тільки проблеми для людини, та можна весь рік бути в негараздах.

Не можна дарувати сумки і порожні гаманці. Як відзначають фахівці, такі подарунки несуть фінансові проблеми і бідність в будинок.

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Тапки, рушники і халати. Ці речі принесуть в будинок сльози і гіркоту, а ще власник таких речей може знайти проблеми зі здоров'ям.

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Фахівці також назвали головну заборону на подарунок. На Новий Рік 2022 не можна дарувати дзеркало. У вигляді пудри, палетки з тінями або набору блисків. Такі речі несуть моментальний негатив і принесуть на весь рік серйозні проблеми. Якщо людина не знала і подарував вам такий презент, а ви його прийняли, тоді радимо вам не дивитися в дзеркало і відкласти його в далеке місце, а пізніше позбутися.

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