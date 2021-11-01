Повинні бути в кожному будинку: названо три речі, як правильно зустрічати Новий рік 2022

Прикмети на Новий Рік Тигра 2022 / ua.depositphotos.com

Покровителем нового 2022 року стане владний і сильний водяний тигр. Як відзначають фахівці, майбутній рік буде досить яскравим і запам'ятається багатьом несподіваними змінами.

Крім того, людей очікують різкі перепади настрою, але вони будуть позитивними.

Експерти нагадали, що тигр нічого не боїться і неймовірно норовливий. При цьому покровителем 2022 року буде водна стихія, яка здатна вносити умиротворення.

Як залучити удачу в будинок в 2022 році

У кожному будинку повинен бути порядок в новорічну ніч. А ось, щоб залучити удачу з приходом Нового року, потрібно змінити талісман. Заздалегідь придбайте фігурку виконану з металу, скла або кришталю у вигляді тигра.

Вибирайте добре, щоб не було ніяких відколів і тріщин на ній. Поставити її слід на видному місці. Фігурка тигра буде оберігати ваш будинок весь рік. Радимо вибирати фігуру тигра з відтінком блакитного кольору.

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Експерти радять, щоб привернути до себе удачу варто зустрічати Новий рік 2022 вдома, в тісному колі друзів або родичів. Покровитель року не любить великих і галасливих компаній.

У чому зустрічати Новий рік, щоб залучити удачу

Зустрічати рік Тигра варто в одязі нейтральних кольорів - бежевий, блакитний, білий. Категорично не можна вибирати тигрові принти.