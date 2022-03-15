Зеленський виступив перед урядом Канади: головні заяви

Зеленський виступив перед парламентом Канади / скріншот

Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку перед урядом і парламентом Канади. Виступ глави держави був присвячений війні в Україні, яку розв'язала Російська Федерація.

Що сказав Зеленський представникам уряду і парламенту Канади:

розповів про злочини, які скоює Росія на українській території;

підкреслив, що російські окупанти вбили вже понад 90 дітей;

заявив про недостатній санкційний тиск на Росію;

подякував Канаді за підтримку України та допомогу, але закликав ще більше її посилити.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що двосторонній договір України та Росії про завершення війни має включати безліч аспектів. Серед них закінчення бойових дій, виведення російських військ і мирна угода. Київ має намір вимагати гарантії безпеки для української держави і компенсації за зруйновану інфраструктуру.

Радник керівника ВП Олексій Арестович вважає, що протягом тижня-двох може з'явитися угода України з Росією, яке повинно передбачати виведення військ. Договір про мир може з'явитися до травня. На його думку, на Росію чекає соціально-політична криза після того як стане зрозуміло, що Путін програв війну.