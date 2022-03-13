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Вихід військ РФ і гарантії безпеки: у Зеленського назвали план на діалог з Москвою

13 березня 2022, 09:14

Угода України з Росією має бути "багатокомпонентною", сказав Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк / Twitter

Четвертий раунд перемовин Києва та Москви може відбутися 13 або 14 березня. Наразі обговорюється, як виглядатимуть підсумкові документи. Після того як вироблять юридичні формати, відбудеться зустріч. Двосторонній договір повинен включати безліч аспектів, серед яких припинення війни, виведення військ Росії з території України і мирна угода. Українська держава вимагатиме гарантій безпеки. Повинні бути прописані і механізми компенсації для відновлення зруйнованої інфраструктури. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю Комерсант він сказав про те, що наступний, четвертий перемовний раунд, повинен пройти після того, як сторони напрацюють "юридичні формати".

Як стверджує чиновник, пропозиції обговорюються в умовних робочих групах, в юридичних форматах обговорюється, як виглядатимуть підсумкові документи. І тільки після того, як буде виконана робота в рамках правових форматів, призначать зустріч. Четвертий раунд перемовин може відбутися 13 або 14 березня.

За словами радника керівника ОП, угода Києва і Москви має бути "багатокомпонентною". Ключові позиції: припинення військових дій, тимчасові параметри виведення військ з території України, мирна угода. Далі перехід до формату гарантій українській державі.

"Він повинен включати в себе декілька позицій. Перш за все, позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий важливий пункт - це процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ з території України. Третя частина - безпосередньо мирна угода. Яким чином мир буде гарантовано. І тут повертаємося до ключового моменту, навколо якого все і будується, - гарантії безпеки Україні, щоб подібні ситуації не повторювалися", - пояснив Подоляк.

Також він підкреслив, що в договорі сторін повинні зафіксувати механізми компенсації зруйнованої в результаті військових дій інфраструктури. Це десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, 12 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, що українська та російська сторона проводять постійні перемовини у форматі відеозв'язку. Він підкреслив, що Київ дотримується жорсткої перемовної позиції, яка продиктована попередніми установками.

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