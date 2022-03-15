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Виведення військ РФ з України і припинення вогню: у Зеленського назвали деталі діалогу з Москвою

15 березня 2022, 16:32

Київ та Москва знову ведуть діалог на головній перемовній платформі.

подоляк
Україна та Росія обговорюють питання врегулювання військового конфлікту - Подоляк / Офіс президента

Делегації офіційних Києва та Москви у вівторок, 15 березня, ведуть перемовини щодо врегулювання військового конфлікту. Консультації знову проводяться на головній перемовній платформі. На порядку денному - питання припинення вогню і виведення військ з території України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ з території країни...", - написав чиновник у своєму Twitter-акаунті.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк казав, що двосторонній договір України та Росії про завершення війни має включати безліч аспектів. Серед них закінчення бойових дій, виведення російських військ і мирна угода. Київ має намір вимагати гарантії безпеки для української держави і компенсації за зруйновану інфраструктуру.

Радник керівника ОП Олексій Арестович вважає, що протягом тижня-двох може з'явитися угода України з Росією, яка повинно передбачати виведення військ. Договір про мир може з'явитися до травня. На його думку, на Росію очікує соціально-політична криза після того як стане зрозуміло, що Путін програв війну.

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новини Росії Михайло Подоляк новини України Офіс президента
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