Коли закінчиться війна: Арестович дав прогноз і розповів про мирну угоду

Арестович / Офіс президента

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що в травні 2022 року Україна і Росія зможуть досягти мирної угоди, після того, як ЗСУ знищать максимально можливу кількість окупантів.

"Протягом тижня-двох буде мирна угода з відведенням військ або спроба другого раунду наступу", - заявив Арестович у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

На його думку, щоб переламати ситуацію, Росія може спробувати нашкребти найманців у Сирії або кинути в Україну всіх строковиків, яких закличуть у квітні.

"Але після того, як ми їх перемели – до травня вийдемо на мирну угоду з можливими локальними боями протягом року", - вважає Арестович.

Однак після всі зрозуміють, що Путін програв, а Росію чекає соціально-політична криза, додав він.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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