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Зеленський збирається відвідати Ізраїль - ЗМІ

Ангеліна Підвисоцька
11 жовтня 2023, 23:44 оновлено 11 жовтня, 23:46
Можливий візит президента України пов'язаний з тим, що він хоче висловити солідарність з Ізраїлем, який страждає від терористів.
Володимир Зеленський, Ізраїль
Зеленський збирається відвідати Ізраїль / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль. Після нападу бойовиків Хамасу на країну такий запит направив Офіс президента в Офіс прем'єрміністра Ізраїлю. Про це повідомляє Axios з посиланням на співрозмовників в українській та ізраїльській владі.

Відзначається, що ці переговори носять поки попередній характер, дату візиту ще не визначили. Своїм візитом Зеленський хоче показати солідарність з Ізраїлем, на який напали терористи, адже те ж саме зараз переживає і Україна.

Зеленський раніше закликав лідерів інших країн відвідати Ізраїль на знак солідарності. Він акцентував на тому, що деякі чиновники не побоялися приїхати до Києва в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

відео дня

"Ось чому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і показати свою підтримку народу. Я не кажу про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак і вмирають сьогодні", – сказав Зеленський.

Відомо, що після нападу ХАМАС в Ізраїлі побували тільки міністри закордонних справ Чехії і Великобританії. Очікується, що наступного тижня в країну прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики Хамасу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала наносити удари по військових об'єктах терористів.

Увечері 9 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектора Гази.

10 жовтня представники армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що операція в Секторі Гази почалася. Зазначається, що вже є перші результати ударів. Представник ЦАХАЛу зазначив, що під удар авіації Ізраїлю потрапили терористичні об'єкти організації ХАМАС в секторі Гази.

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