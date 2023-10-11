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РФ бомбить місто і штурмує купою техніки: під Авдіївкою почалося складне протистояння

Ангеліна Підвисоцька
11 жовтня 2023, 17:37 оновлено 11 жовтня, 17:57
Російські окупанти штурмують українські позиції з використанням кількох десятків одиниць військової техніки.
РФ бомбить місто і штурмує купою техніки: під Авдіївкою почалося складне протистояння
Російські окупанти штурмують позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти продовжують знищувати Авдіївку у Донецькій області. Ворог завдав масованих авіаударів. В результаті цього є загиблі, під завалами шукають людей. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш

Окупанти обстрілюють стару частину міста.

"Сьогодні вранці вже близько 10 ракет вдарили по території міста, є попадання по багатоповерхових будинках, є попадання і просто на відкриту місцевість є попадання по території Авдіївського коксохімічного заводу", - сказав Барабаш.

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Після авіаудару під завалами опинилися літні чоловік і жінка. Ще один чоловік загинув, також була поранена жінка.

РФ пішла в наступ на Авдіївку

Російські окупанти пішли в масований наступ в районі Авдіївки. Через це ситуація дуже напружена.

"Приблизно з 3-х почалися масовані обстріли позицій навколо міста. І з півночі, і з півдня і саму "промку" також почали крити", - йдеться Барабаш.

Ворог почав бити по місту, штурмувати позиції з десятками одиниць бронетехніки. Барабаш каже, що такого ще не було. Однак ЗСУ знищують ворожу техніку.

"Спочатку повномасштабної війни ніколи ще не використовувалося так. Попередньо було озвучено, що близько 50 одиниць техніки пішло вчора в наступ, але ми реально знаємо, що було підбито понад 60 одиниць техніки на нашому напрямку. Був збитий літак, збитий вертоліт Мі-8", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ підбили понад 60 одиниць ворожої техніки. Повідомляється, що росіяни кидали в атаку під 2000 особового складу. Очільник міста стверджує, що раніше ворог намагався атакувати позиції українських військових, використовуючи 20-25 одиниць техніки. Зараз на Авдіївському напрямку починається дуже велике протистояння.

Наступ росіян

Раніше стало відомо про те, що РФ перейшла в активний наступ по всьому східному фронту. Ворог також атакує позиції українських військових на Таврійському напрямку.

Також повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм великого українського міста - Авдіївки. Ворог намагається пробити оборону ЗСУ. РФ використовує артилерію, авіацію і ракети для ударів по селах і Авдіївці.

Політолог Андрій Золотарьов заявляв, що РФ піде у великий наступ взимку. Це може статися в разі, якщо США зменшать військову допомогу Україні на тлі виборів, що наближаються. Він зазначив, що в разі зменшення надання допомоги Україні з боку США українські Збройні сили можуть опинитися в дуже важкій ситуації, оскільки значна частина техніки, артилерії надана західними партнерами.

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