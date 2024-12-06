Зруйнована будівля, є загиблі та постраждалі: РФ влупила балістикою по Кривому Розі

Внаслідок ракетного удару постраждала 6-річна дитина.

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Росіяни вдарили балістикою по Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти вдарили по Кривому Розі балістичними ракетами. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Балістичне озброєння було застосоване окупантами з Криму.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок удару була пошкоджена адміністративна будівля. Вже відомо про те, що є загиблі та постраждалі.

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"Через удар по Кривому Розі загинув чоловік. Є й постраждалі, серед них – 6-річна дитина. Хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості", - написав Лисак.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що удар був завданий по цивільній адміністративній будівлі. На місці триває аварійно-рятувальна операція.

"Розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу. Місцеві знають. Будматеріали, комунальні бригади, розселення, заяви на допомогу від міста. [Нецензурно] (росіяни - ред.) – будьте прокляті!" - написав Вілкул.

Згодом Лисак уточнив про те, що вже відомо про 8 постраждалих, половину з яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Одна людина не виходить на зв'язок.

За даними МВС України, кількість постраждалих збільшилася до 13 осіб, 4 з них госпіталізовано.

Удар ракетою "Орешник" по Україні - головні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін під час свого звернення до росіян зазначив, що Росія вдарила по Дніпру новітньою ракетою середньої дальності "Орешник".

Нова російська балістична ракета, яка поцілила по Дніпру 21 листопада, мала кілька боєголовок. Утім, вона не мала вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди.

Російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубіж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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