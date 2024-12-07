РФ вдарила балістикою по Конотопу, прогриміли два вибухи: подробиці

Окупанти завдали удару по місту балістикою, яку запустили з Криму.

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У Конотопі прогриміли вибухи/ колаж: Главред, фото ілюстративні: facebook.com/pavlogradmrada, скрін

Коротко:

У Конотопі на Сумщині вночі пролунали вибухи

По місту було завдано удару балістикою з Криму

Був удар по інфраструктурі, жертв і постраждалих не зафіксовано

У Конотопі Сумської області рано вранці в суботу, 7 грудня, пролунали кілька вибухів. Вони відбулися ще до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін. Він зазначив у своєму Telegram-каналі, що два вибухи було чутно близько 06:17.

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Після цього міський голова уточнив, що російські окупанти запустили по місту балістику з тимчасово окупованого Криму.

"Ця балістика з Криму. Таки дістає до нас… До речі пуск відбувся з Перекопського перешийку. Напевне тому і дотягнулися до нас", – зазначив Семеніхін.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що був завданий ракетний удар по інфраструктурі Конотопської громади.

"Сьогодні, 7 грудня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили в Сумській ОВА.

Пізніше міський голова повідомив, що жертв і постраждалих, а також пошкодження цивільної інфраструктури в місті Конотоп наразі не зафіксовано, відповідні служби не задіювалися. Звернень про пошкодження вікон також не надходило.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 6 грудня РФ влупила балістикою по Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок удару була пошкоджена адміністративна будівля. Внаслідок удару загинули троє людей – вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло третьої жертви. 17 людей постраждали, з них одна дитина.

Також ввечері 6 грудня Росія атакувала Запоріжжя – горіло СТО, було багато загиблих та поранених. Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю, внаслідок чого спалахнуло СТО. Загинули 10 людей, восьмеро з них перебували в автомобілях. Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей – чотиримісячне немовля та діти 4 та 11 років.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку у вечір Святого Миколая. Слова Росії не мають ваги, проте її бомби й ракети говорять красномовніше за будь-які заяви, сказав президент України.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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