Вводяться жорсткі обмеження: графік вимкнення світла в Сумах 1 лютого

Ангеліна Підвисоцька
31 січня 2026, 23:33
19
Сумиобленерго буде протягом всієї доби вимикати світло в обсязі кількох черг.
Свет
Графік вимкнення світла в Сумах 1 лютого / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Суспільне

Що дізнаєтесь:

  • Чи будуть вимикати світло в Сумах 1 лютого
  • Якими будуть графіки вимкнення світла в Сумах 1 лютого

У Сумах 1 лютого будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.

відео дня

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Графіки відключення світла в Сумах

Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 1.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 2.1:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 2.2:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 3.1:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 3.2:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 4.1:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 4.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 5.1:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 5.2:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 6.1:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 6.2:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00.
график отключения света в Сумах 1 февраля
Графік вимкнення світла в Сумській області 1 лютого / фото: Сумиобленерго

Коли скасують графіки відключень світла - думка експерта

Як раніше писав Главред, повне припинення погодинних відключень електроенергії в Україні можливе не раніше ніж через два-три роки. Про це в коментарі Телеграфу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Коментуючи перспективи пом’якшення або скасування обмежень електропостачання, він висловив доволі стриманий, радше песимістичний прогноз, зазначивши, що на повне зникнення графіків доведеться чекати ще кілька років.

"Графіки закінчаться років за два-три", - вказав він.

Відключення світла - що відомо про графіки відключень світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у столиці з опівночі 29 січня почнуть діяти тимчасові графіки подачі електроенергії. Незважаючи на гострий дефіцит потужностей у Києві, енергетикам вдалося скласти розклад відключень, виходячи з наявних можливостей. Про це повідомили в ДТЕК.

Найближчі три тижні, за оцінкою Reuters, стануть особливо важкими для українців через сильні морози та значні руйнування енергетичної інфраструктури, спричинені масованими російськими ударами.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев попереджає, що без появи нових джерел генерації тривалість відключень для населення зростатиме, а їх масштаб і швидкість запровадження напряму залежатимуть від ефективності захисту енергосистеми.

Про джерело: Сумиобленерго

"Сумиобленерго" - енергетична компанія, яка здійснює розподіл електроенергії на території Сумської області. До складу компанії входять шість філій.

Акціонерне товариство здійснює розподіл електроенергії для понад пів мільйона споживачів електроенергії та великих підприємств. Про це йдеться на сайті компанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Вводяться жорсткі обмеження: графік вимкнення світла в Сумах 1 лютого

