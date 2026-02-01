Рус
Поступки щодо Донбасу не зупинять РФ: ЗМІ попередили про небезпечний план Кремля

Анна Косик
1 лютого 2026, 12:01
Експерти попередили, чому Україні не можна погоджуватися на деякі умови РФ в рамках мирної угоди.
Поступки щодо Донбасу не зупинять РФ: ЗМІ попередили про небезпечний план Кремля
Росія не хоче зупинятися, тому може скористатися шансом для нового наступу на Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Головне:

  • Україні не можна йти на поступки щодо Донбасу в рамках мирної угоди
  • Росія може скористатися додатковим часом для підготовки нового наступу на Україну

Будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках мирної угоди не припинять війну, а лише дадуть країні-агресорці Росії додатковий час на підготовку масштабнішого наступу.

Про це пише видання The New York Times. Аналітики попереджають, що Росія не вимагає повний контроль над Донецькою областю не просто, щоб "зберегти обличчя".

Експерти вважають, що росіяни хочуть за рахунок здачі Україною Слов'янська і Краматорська позбавити Київ найпотужнішої лінії оборони на сході.

Якщо мирний план США провалиться після передачі наразі підконтрольних Україні територій, то Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового вторгнення вглиб ослабленої України.

Чим небезпечна ідея США щодо "демілітаризації" Донбасу - думка експерта

Главред писав, що за словами народного депутата і секретаря комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Романа Костенка, запропонована США модель мирної угоди, що передбачає створення "демілітаризованої зони" на Донбасі, несе ризики повторення помилок Будапештського меморандуму та не гарантує Україні жодної реальної безпеки.

Політик різко розкритикував ідею буферної зони, назвавши її "абсолютною нісенітницею" та фактичною здачею територій. На його переконання, будь-які домовленості з Росією без реальних механізмів стримування лише відкривають шлях до нової хвилі агресії.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами дипломата Метью Брайза, з Білого дому надходять сигнали про більш "конструктивну" позицію Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що ключові вимоги Кремля щодо українських територій залишаються незмінними.

Раніше Дональд Трамп натякнув, що обіцянка Росії залишити в спокої київську енергосистему до 1 лютого є поступкою Україні, яка наполягала на "енергетичному припиненні вогню" перед наступним раундом переговорів вАбу-Дабі.

Напередодні стало відомо, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

війна в Україні окупація Донбасу мирні переговори Мирний план Трампа
