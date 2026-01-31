Бійців ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакція Сил оборони на скандал

Офіційно інцидент визнали врегульованим, проте подальші події показали, що історія на цьому не завершилася.

Військових ТрО фактично насильно передали до штурмових військ

Ситуація набула розголосу і привернула увагу військового омбудсмана

Рідні українських військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони заявили, що їхні близькі були фактично насильно передані в підпорядкування підрозділу Штурмових військ.

Ситуація набула розголосу і привернула увагу військового омбудсмена, йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

Пізніше командування обох сторін повідомило, що те, що сталося, стало результатом непорозуміння: бійці нібито не усвідомили, що їх направляють на навчальну підготовку.

Офіційно інцидент визнали врегульованим. Однак подальші події показали, що історія на цьому не завершилася. Частина тероборонівців незабаром опинилася на передовій уже у складі штурмових підрозділів. Деякі з них вважаються зниклими безвісти, інші повернулися з пораненнями.

Як з'ясували журналісти "Донбас Реалії", переведення відбувалося стрімко: військовослужбовцям не оформили необхідні документи, не дали часу на відпочинок або збори між бойовими виходами, а фактично утримували під контролем без можливості вибору.

Цей епізод став ілюстрацією більш широкої тенденції. Незважаючи на проведення корпусної реформи, окремих бійців і цілі підрозділи продовжують передавати в Штурмові війська. При цьому ці сили не входять до структури корпусів і підпорядковуються безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському.

Реакція українських військових

Згодом пояснення про виключно навчання озвучили і публічно. Спікер Сил оборони півдня Олег Волошин запевнив УП, що після злагодження військових повернуть до виконання завдань у 108-й бригаді ТРО.

108-а ОБрТРО заявила, що військові залучені саме до проходження курсу додаткової підготовки. Окремо висловився командир 4-го батальйону цієї бригади (одного з двох, що мали відношення до інциденту) Дмитро Глущенко: написав про непорозуміння, яке швидко виправили завдяки якісній взаємодії з 225-м ОШП, і стверджував, що весь його особовий склад перебуває на зв'язку.

А командир 225 полку Олег Ширяєв прямо відповів "Громадському", що 20 військовослужбовців офіційно перейшли до полку на навчання, ніхто їх не викрадав, "ніхто їм не погрожував".

Раніше в бригаді ЗСУ розкрили жорсткі заходи: через провал офіцерів відправили в піхоту. 125-та бригада діяла на Гуляйпільському напрямку, де восени російські війська зуміли домогтися серйозного прориву.

Нагадаємо, раніше командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Ширшин написав рапорт про звільнення з посади. У своїй записці в Facebook він різко розкритикував військове командування, звинувативши його в безглуздих наказах, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу.

Як повідомляв Главред, раніше погорів на хабарі командир військової частини. Тим, хто відмовлявся платити, офіцер погрожував переведенням в зону бойових дій.

Про джерело: 225 Окремий штурмовий полк 225-й окремий штурмовий полк (225 ОШП) — військове формування Збройних сил України чисельністю в полк, пише Вікіпедія. У березні 2022 року після початку російського вторгнення у Харкові був створений 225-й батальйон 127-ї бригади ТрО. Воював у Харкові, під Бахмутом. Після боїв під Бахмутом перетворений на окремий штурмовий батальйон. Воював під Авдіївкою, Часовим Яром. З серпня 2024 року воював у Курській області як підрозділ прориву. У лютому 2025 року батальйон переформований на 225-й окремий штурмовий полк.

