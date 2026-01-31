Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Бійців ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакція Сил оборони на скандал

Олексій Тесля
31 січня 2026, 17:34
233
Офіційно інцидент визнали врегульованим, проте подальші події показали, що історія на цьому не завершилася.
ВСУ
У ЗСУ стався скандал / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Військових ТрО фактично насильно передали до штурмових військ
  • Ситуація набула розголосу і привернула увагу військового омбудсмана

Рідні українських військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони заявили, що їхні близькі були фактично насильно передані в підпорядкування підрозділу Штурмових військ.

Ситуація набула розголосу і привернула увагу військового омбудсмена, йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

відео дня

Пізніше командування обох сторін повідомило, що те, що сталося, стало результатом непорозуміння: бійці нібито не усвідомили, що їх направляють на навчальну підготовку.

Офіційно інцидент визнали врегульованим. Однак подальші події показали, що історія на цьому не завершилася. Частина тероборонівців незабаром опинилася на передовій уже у складі штурмових підрозділів. Деякі з них вважаються зниклими безвісти, інші повернулися з пораненнями.

Як з'ясували журналісти "Донбас Реалії", переведення відбувалося стрімко: військовослужбовцям не оформили необхідні документи, не дали часу на відпочинок або збори між бойовими виходами, а фактично утримували під контролем без можливості вибору.

Цей епізод став ілюстрацією більш широкої тенденції. Незважаючи на проведення корпусної реформи, окремих бійців і цілі підрозділи продовжують передавати в Штурмові війська. При цьому ці сили не входять до структури корпусів і підпорядковуються безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському.

Реакція українських військових

Згодом пояснення про виключно навчання озвучили і публічно. Спікер Сил оборони півдня Олег Волошин запевнив УП, що після злагодження військових повернуть до виконання завдань у 108-й бригаді ТРО.

108-а ОБрТРО заявила, що військові залучені саме до проходження курсу додаткової підготовки. Окремо висловився командир 4-го батальйону цієї бригади (одного з двох, що мали відношення до інциденту) Дмитро Глущенко: написав про непорозуміння, яке швидко виправили завдяки якісній взаємодії з 225-м ОШП, і стверджував, що весь його особовий склад перебуває на зв'язку.

А командир 225 полку Олег Ширяєв прямо відповів "Громадському", що 20 військовослужбовців офіційно перейшли до полку на навчання, ніхто їх не викрадав, "ніхто їм не погрожував".

Скандали в ЗСУ - новини за темою

Раніше в бригаді ЗСУ розкрили жорсткі заходи: через провал офіцерів відправили в піхоту. 125-та бригада діяла на Гуляйпільському напрямку, де восени російські війська зуміли домогтися серйозного прориву.

Нагадаємо, раніше командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Ширшин написав рапорт про звільнення з посади. У своїй записці в Facebook він різко розкритикував військове командування, звинувативши його в безглуздих наказах, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу.

Як повідомляв Главред, раніше погорів на хабарі командир військової частини. Тим, хто відмовлявся платити, офіцер погрожував переведенням в зону бойових дій.

Читайте також:

Про джерело: 225 Окремий штурмовий полк

225-й окремий штурмовий полк (225 ОШП) — військове формування Збройних сил України чисельністю в полк, пише Вікіпедія.

У березні 2022 року після початку російського вторгнення у Харкові був створений 225-й батальйон 127-ї бригади ТрО. Воював у Харкові, під Бахмутом. Після боїв під Бахмутом перетворений на окремий штурмовий батальйон. Воював під Авдіївкою, Часовим Яром. З серпня 2024 року воював у Курській області як підрозділ прориву. У лютому 2025 року батальйон переформований на 225-й окремий штурмовий полк.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ тероборона війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

19:36Синоптик
Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

18:30Україна
Чи є загроза евакуації: киянам пояснили, до чого готуватися через блекаут

Чи є загроза евакуації: киянам пояснили, до чого готуватися через блекаут

16:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадувати

Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадувати

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Повня у Леві 1 лютого 2026 року: кого накриє хвиля змін - Таро прогноз

Повня у Леві 1 лютого 2026 року: кого накриє хвиля змін - Таро прогноз

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Останні новини

19:41

Один простий трюк з радіатором: кімната прогрівається в рази швидше

19:36

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

19:11

"Породило підозри": Кейт Міддлтон розгнівана через шпигунство в королівському палаці

19:10

"При Байдені такого не було": що задумав ТрампПогляд

18:30

Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
18:12

Пізнаю себе: Шерон Стоун після інсульту відчуває зв'язок з потойбічним світом

17:34

Бійців ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакція Сил оборони на скандал

17:25

Три знаки зодіаку отримають унікальний шанс змінити долю: "чорна смуга" позаду

17:07

"Хто це?" Анна Кошмал поділилася фото з часів "Сватів" і не стримала емоцій

Реклама
17:07

Переломний рік, який змінить усе: названо найкращий період в історії УкраїниВідео

16:27

Чи є загроза евакуації: киянам пояснили, до чого готуватися через блекаут

16:22

Стала відома переможниця Australian Open-2026Відео

16:12

Архітектурна загадка хрущовок: чому в СРСР не було балконів на першому поверсі

15:27

Білий хліб небезпечний для рівня цукру в крові: дієтологи назвали корисну альтернативу

15:22

"Хочу заробляти більше": відомий український актор розповів про свої доходи

15:11

Нація, яку неможливо зламати: звідки береться українська свобода

14:59

Блекаут й відключенні метро: кому і де відновлюють електроенергію в Україні

14:48

Дієтолог пояснив, чому не можна чистити ківі та картоплю: про це знають одиниці

14:35

У мирних переговорах є промінь надії, але прориву до березня не буде - The Economist

14:33

Новий паспорт: зрадниця Йолка розірвала зв'язки з Україною

Реклама
14:27

Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадуватиВідео

13:54

СЕО Роксолана Пиртко розповіла про нові дитячі ініціативи у львівському СТРЦ Spartak актуально

13:49

Не в Москві: історик назвав регіон, де Русь існувала найдовшеВідео

13:46

Тіна Кароль повідомила, що її "замовили": "Почали з'являтися матеріали в Росії"

13:44

Найдорожча їжа у світі: за що насправді платять мільйонери

13:33

Будуть надзвичайно смачними: розкрито головний секрет приготування пухких оладок

13:13

Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах - Bloomberg

12:45

Як відмити каламутні склянки до блиску: простий лайфхак з оцтом

12:41

Шмигаль розкрив причину блекауту та строки повернення світла

12:40

"Були рідними, стали чужими": Ольга Сумська поділилася своїм болем

12:36

Слово "гололід" це калька з російської: як правильно називати це явище українською

12:33

Пауза російських ударів по Україні зіграє на руку Путіну - Fox News

11:53

Сили оборони завдали нищівної атаки по низці цінних об'єктів РФ: деталі операції

11:40

Яким був перший мультфільм незалежної України: його мало хто бачив

11:38

Чому 1 лютого не можна скаржитися на життя: яке церковне свято

11:31

"Що ж я за мати": Тодоренко кинула дитину в небезпечній ситуації

11:26

У Києві раптово погасло світло, метро зупинилося, у Молдові - блекаут: що трапилося

11:04

Лютий покаже характер: Житомирську область скують екстремальні морози

11:00

Самі собі вороги: три знаки зодіаку, які заважають своєму щастю

10:27

"Побачимося" Кевін з "Один вдома" попрощався з померлою Кетрін О'Хара

Реклама
09:59

Є нюанс: дипломат звернув увагу на важливий сигнал США у темі переговорів з РФ

09:51

Топ-10 маленьких порід собак для квартири: не галасують, не линяють і легко уживаються

08:59

Відчайдушний хід Кремля: The Telegraph пояснив справжню суть енергетичного перемирʼя

08:54

Морози до -30 скують Рівненщину: коли чекати екстремальний холод "червоного рівня"

08:14

Чому чоловіки уникають серйозних стосунків: пояснення психолога

08:10

Проти Росії введено найбільшу в світі кількість санкцій, але є нюансПогляд

07:59

Дводенна пауза в ударах по енергетиці була імітацією: Чернєв про справжні плани РФ

06:40

Повня у Леві 1 лютого 2026 року: кого накриє хвиля змін - Таро прогноз

06:10

Чи може Путін порушити енергетичне перемирʼя?Погляд

06:07

Дитина між мамою і татом: найболючіша сторона розлучення

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти