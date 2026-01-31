Каскадні відключення в семи областях: нові деталі великого блекауту в Україні

Вдалося стабілізувати ситуацію з енергозабезпеченням, яка виникла в суботу вранці після технологічної аварії на мережі.

В Україні відновлюють постачання електроенергії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Найбільш складна ситуація була на півночі, в центрі країни та в Одеській області

В Україні вдалося стабілізувати ситуацію з енергозабезпеченням

Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталася в суботу вранці, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Всі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі... Розбирали причини ранкової ситуації. Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це призвело до каскадних відключень у семи областях країни. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердилися. За попередніми оцінками, це сталося через обмерзання ліній та обладнання", - написав він у Telegram.

За словами міністра, найважча ситуація була на півночі, в центрі країни і в Одеській області.

"У Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади. Над відновленням опалення вже працюють 220 бригад. Роботи не припинятимуться і в темний час доби, щоб якомога швидше повернути тепло і світло", - додав він.

Зеленський про стабілізацію ситуації в сфері енергетики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі вдалося стабілізувати ситуацію з енергозабезпеченням, яка виникла в суботу вранці після технологічної аварії на мережі.

"Вранці сталася технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально з'ясовуються. На даний момент немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталося обмерзання ліній, автоматичні відключення. Найбільш складні наслідки для Києва і Центральної України, Вінницької області, а також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були відразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти в цілому на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, зараз триває стабілізація і відновлення забезпечення наших людей", - заявив він під час вечірнього телезвернення.

Експерт про ймовірність перебоїв з електроенергією

Олександр Голіздра, голова Ліги енергетичного розвитку України, зазначив, що короткочасне похолодання, яке триває не більше кількох днів, не матиме значного впливу на роботу енергосистеми. За його словами, в поточних умовах немає підстав очікувати тривалих або масштабних відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що 31 січня сталося технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що призвело до одночасного відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови і лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві введені екстрені відключення. Столичне метро зупинилося. Перед цим в Києві напруга впала нижче 100 В, місцями по місту зникло світло. Пізніше стало відомо офіційно про аварійні відключення світла.

Як писав раніше Главред, незважаючи на локальні труднощі, енергосистема України в цілому залишається керованою, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. В окремих областях відновлення може зайняти кілька днів, але ремонтні роботи тривають, і електропостачання поступово повертається до норми.

Що таке блекаут Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

