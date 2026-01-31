"Породило підозри": Кейт Міддлтон розгнівана через шпигунство в королівському палаці

В оточенні Вільяма і Кейт говорять про серйозне роздратування через "непрямий вплив" Ендрю Віндзора, який він намагається зберегти.

https://glavred.net/stars/porodilo-podozreniya-keyt-middlton-razgnevana-iz-za-shpionazha-v-korolevskom-dvorce-10736945.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон розлючена через шпигунство в королівському палаці / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Принцеси Беатріс і Євгенія стали неофіційними джерелами інформації

Така ситуація, за словами джерел, розлютила принцесу Кетрін

Колишнього принца Ендрю Віндзора звинувачують у спробах зберегти вплив всередині королівської сім'ї, використовуючи власних дочок - принцес Беатріс і Євгенію - в якості неформальних "палацових інформаторів". Про це пише Radar Online з посиланням на близькі до двору джерела.

65-річний Ендрю, який проживав у Royal Lodge більше двох десятиліть, був змушений покинути його за рішенням короля Чарльза III. Зараз він переїжджає в тимчасове житло, поки триває ремонт його нового будинку Marsh Farm.

відео дня

Незважаючи на публічну дистанцію, яку демонструють принцеси Беатріс і Євгенія, інсайдери стверджують, що обидві дочки в приватному порядку підтримують батька. За словами одного з джерел, саме через них Ендрю намагається залишатися в курсі внутрішніх процесів у родині.

"Ендрю зараз набагато більше, ніж раніше, покладається на Беатріс і Євгенію, щоб знати, що відбувається всередині сім'ї. Проблема полягає в тому, що вони стали неофіційними джерелами інформації, що неминуче породило підозри, незалежно від того, чи було це їхнім наміром", - йдеться в повідомленні.

Така ситуація, за словами джерел, особливо розлютила принцесу Кетрін. В оточенні Вільяма і Кейт говорять про серйозне роздратування через "непрямий вплив" Ендрю, який він намагається зберегти, незважаючи на офіційне вигнання.

"Кейт рідко виявляє гнів зовні, але в душі вона відчуває сильне розчарування. Відчуття, що Ендрю залишається присутнім через своїх дочок, призвело до напруженості у відносинах з Вільямом. Вони не хочуть маргіналізувати Беатріс і Євгенію, але вони також переконані, що Ендрю не повинен мати жодного непрямого впливу на рішення", - повідомляє джерело.

Невдоволення Кетрін пов'язують і з її багаторічними зусиллями з відновлення репутації монархії після низки криз і скандалів. Тому будь-який натяк на повернення Ендрю вона сприймає як загрозу цій роботі.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Королівська родина - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що молодший брат короля Великої Британії Чарльза ІІІ, принц Ендрю, фактично був змушений відмовитися від усіх королівських титулів, що залишилися. Це рішення стало результатом прямого тиску з боку короля Чарльза ІІІ, який наполіг, щоб Ендрю остаточно пішов із публічного життя. Це сталося після виходу посмертних мемуарів Вірджинії Джуффре - жінки, яка звинуватила принца в сексуальному насильстві.

Кейт Міддлтон розповіла невеликий домашній секрет, що стосується її старшого сина Джорджа. Принц Джордж, як і його батьки, неймовірно захоплений футболом і регбі. Схоже, що 12-річний хлопчик все більше залучається до спорту, оскільки його мати, принцеса Уельська, розповіла, що він стає все сильнішим і сильнішим.

Кейт Міддлтон освоює нову територію: дизайн одягу. Принцеса Уельська продемонструвала пальто власного пошиття під час недавньої поїздки до Шотландії, непомітно представивши його у вівторок.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великобританії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред