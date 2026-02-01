Рус
Відмова Києва від гарячого водопостачання: названо головні ризики

Марія Николишин
1 лютого 2026, 10:01
Масове використання електробойлерів призводить до пікових навантажень.
Відмова Києва від гарячого водопостачання: названо головні ризики
Повна відмова від централізованого гарячого водопостачання / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви:

  • Централізоване гаряче водопостачання є дешевшим
  • Києву не варто повністю від нього відмовлятись
  • Це б призвело до різкого зростання електроспоживання

Повна відмова Києва від централізованого гарячого водопостачання була б неправильним рішенням. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин.

За його словами, централізоване гаряче водопостачання сьогодні в більшості випадків дешевше для споживача, ніж підігрів води електричними бойлерами, з урахуванням вартості електроенергії.

Він також додав, що повна відмова від централізованого гарячого водопостачання означала б різке зростання електроспоживання.

"Щоб покрити таке навантаження, теоретично довелося б будувати один-два додаткових енергоблоки рівня атомної електростанції. В умовах, коли енергосистема і так працює з дефіцитом потужності, це виглядає нереалістично. Тому логіка повинна бути протилежною: там, де є технічна можливість швидко відновити або зберегти централізоване гаряче водопостачання, це потрібно робити якомога оперативніше", - наголосив експерт.

Говорячи про нинішні відключення, Литвин сказав, що важливо уважно читати офіційні повідомлення.

"По-перше, мова йде тільки про окремі мережі або підсистеми. По-друге, це тимчасовий захід. По-третє, в районах, де дефіциту потужності немає (а такі підсистеми в Києві, на щастя, досі існують), централізоване гаряче водопостачання не відключатимуть", - зауважив він.

Він додав, що ситуацію можна порівняти з графіками відключень електроенергії. Коли потужності не вистачає, її подають по черзі – вимушено і тимчасово. Але мета завжди одна: після відновлення ресурсів повернутися до нормального режиму.

"У багатьох містах ми вже пожинаємо плоди відмови від централізованого гарячого водопостачання в минулі роки. Масове використання електробойлерів призводить до пікових навантажень: вони вмикаються одночасно, без таймерів і затримок, що створює додаткові проблеми для електромереж і, в кінцевому підсумку, збільшує кількість і тривалість відключень", - наголосив експерт.

Відмова Києва від гарячого водопостачання: названо головні ризики
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Ситуація в енергетиці

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус говорив, що розраховувати на енергетичне перемир'я з РФ не варто, важливіше готуватися до проходження найближчих трьох тижнів зими, які обіцяють бути дуже важкими через морози.

За його словами, орієнтовно з середини лютого ситуація покращиться завдяки активізації сонячних станцій.

"Орієнтовно з 15-20 лютого ситуація буде поліпшуватися, тому що буде довший світловий день і більше сонця", - додав він.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Уряд ухвалив постанову про автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або були неналежної якості. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Олександр Харченко говорив, що варіант, при якому Київ повністю залишиться без опалення, малореальний. За його оцінкою, навіть у разі найважчих атак тепло буде зберігатися як мінімум у 60-70% міста.

Про персону: Вадим Литвин

Вадим Литвин — український експерт у сфері енергоефективності, енергоаудиту та енергоменеджменту. Голова правління Асоціації енергоаудиторів України. Працював над впровадженням систем моніторингу енергії й аудиту, а також є автором публікацій та вебінарів з енергоефективності, включно з темами налаштування індивідуальних теплових пунктів та підготовки будівель до холодного періоду.

Є автором матеріалів для українських медіа на тему підготовки будинків до відключень енергопостачання, зокрема в умовах дії обмежувальних заходів чи аварійних ситуацій.

