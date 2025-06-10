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Чи передавав Ізраїль системи Patriot Україні - в ЗМІ розкрили нові деталі

Юрій Берендій
10 червня 2025, 15:24оновлено 10 червня, 15:58
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Ізраїльські ЗМІ з посиланням на МЗС спростовують інформацію про передачу Україні додаткових систем Patriot.
Patriot
Чи передавав Ізраїль системи Patriot Україні / Вікіпедія, defense.gov

Про що йдеться у матеріалі:

  • За даними ЗМІ, МЗС Ізраїлю спростувало передачу Україні ЗРК Patriot
  • Росія вимагала пояснень від Ізраїлю після заяв посла Ізраїлю в Україні

В Ізраїлі офіційно спростували інформацію про передачу Україні систем Patriot, які країна отримала в США на початку 1990‑х років. Про це повідомляє місцеве видання Ynet з посиланням на МЗС Ізраїлю.

"Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot", - цитує видання відповідь міністерства на запит журналістів.

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До цього посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Україна вже отримала системи Patriot від Ізраїлю після чого Росія вимагала від Тель-Авіва пояснень.

Крім того, за даними джерел OBOZ.UA в дипломатичних колах, а також у Міністерстві оборони України та РНБО, насправді Україна отримала від Ізраїлю лише близько сотні ракет до цих комплексів.

Самі зенітні ракетні комплекси Patriot, які Ізраїль отримав у межах співпраці зі США, мали бути повернуті американській стороні. Проте ізраїльська сторона зволікала з виконанням зобов’язань, що викликало невдоволення в Києві. У відповідь українська влада пригрозила обмежити в’їзд хасидів до країни, якщо питання не буде вирішене.

Щоб уникнути ескалації, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу неодноразово намагався зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським. Після телефонної розмови він запевнив, що процес повернення восьми установок Patriot до США буде пришвидшено.

Чи передавав Ізраїль системи Patriot Україні - в ЗМІ розкрили нові деталі
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Як повідомили джерела OBOZ.UA, Ізраїль поінформував російських чиновників про повернення комплексів Сполученим Штатам, підкресливши, що вони не передаються Україні.

Наразі ці системи вже перебувають у США. Через те, що вони були вироблені у 1991–1993 роках, їм необхідний ремонт. Попередні домовленості передбачають, що цього року лише один із комплексів буде відновлено й потенційно передано Україні.

Водночас, з огляду на зовнішньополітичні пріоритети чинної адміністрації США, не виключено, що ці ЗРК зрештою потраплять не до України, а до країн Близького Сходу. Якщо ж Patriot все ж буде передано Києву, це стане результатом дипломатичного тиску України, а не ініціативи Ізраїлю.

Передача Україні ЗРК "Patriot" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 червня посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що всупереч поширеним уявленням, Ізраїль усе ж передавав Україні озброєння, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot, отриманих від США ще на початку 1990-х років.

Під час нещодавньої масованої атаки Росії українська протиповітряна оборона діяла ефективно, особливо завдяки системам Patriot. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, наголосивши, що Україна потребує значно більшої кількості таких систем.

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на українських і західних посадовців, Україна терміново потребує нових установок Patriot, адже попередні запаси, передані адміністрацією Байдена, майже вичерпано. Водночас команда Трампа не демонструє готовності оперативно надати нові.

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Хто такий Михаель Бродський?

Михаель Бродський — ізраїльський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні з серпня 2021 року. До цього з 2002 року перебував на дипломатичній роботі. У 2003—2008 — прес-аташе посольства Ізраїлю в Росії, політичний аташе посольства Ізраїлю в Росії. 2009—2013 — директор зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні, пише Вікіпедія.

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