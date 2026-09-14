Зеленський прийняв рішення після скандалу з виїздом генпрокурора Кравченка з України

Кравченко усунутий з посади генпрокурора.

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Зеленський відсторонив Кравченка - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Зеленський відсторонив Кравченка від посади

Президент закликав Раду підтримати його звільнення

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора після скандалу навколо його виїзду за кордон. Відповідний указ глава держави підписав 14 вересня, повідомляє Офіс президента України.

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Згідно з указом №905/2026, Кравченка відсторонено від посади відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Документ датований 14 вересня 2026 року.

Вранці, 14 вересня, Зеленський заявив, що не бачить для Кравченка можливості залишатися на посаді та закликав Верховну Раду невідкладно підтримати його звільнення.

"У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - заявив Зеленський.

Окремим фактором конфлікту стало рішення Кравченка оголосити підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. У президентській команді на цей крок відреагували негативно, повідомило джерело в Офісі президента для LIGA.net.

Водночас питання закордонної поїздки Кравченка пов'язали із засіданням ПАРЄ, присвяченим українським дітям, яке має відбутися 16 вересня. У Раді Європи повідомили, що генпрокурор України та співробітники його відомства участі в цьому засіданні не братимуть.

За словами співрозмовника видання у Раді Європи, формально Кравченко ще міг претендувати на участь у заході, хоча його туди не запрошували. Через його статус програму слухання могли б змінити навіть у день проведення.

"Але з усім медіашумом і з тим, що завтра у Верховній Раді будуть вже голосування з його звільнення, то йому відмовлять", - додав співрозмовник.

Джерело також припустило, що засідання ПАРЄ могло стати формальним приводом для організації поїздки Кравченка за кордон.

"Це засідання ПАРЄ було використано як привід для того, що "треба якесь відрядження і швидко знайдіть якісь там закордонні заходи, де логічно за тематикою можна причепитися", - сказав співрозмовник видання.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, НАБУ інформувало про факт участі посадовця ОГП в організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів. За даними слідства, фігурант налагодив механізм відмивання через нерухомість та підставні рахунки, в тому числі кришував шахрайські кол-центри. У ході розслідування встановлено, що понад 20 млн грн витрачено на нерухомість, понад 12 млн грн перереєстровано на третіх осіб, а понад 10 млн грн розміщено на рахунках близьких осіб.

Згодом Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Він звернувся до президента та Верховної Ради з проханням підтримати його ініціативу. Кравченко також заявив, що його позиція щодо раніше висунутих звинувачень залишається незмінною.

До цього НАБУ і САП викрили масштабну рейдерську схему, спрямовану на заволодіння дороговартісними активами та їх подальшу легалізацію. Згодом бюро оприлюднило матеріали спецоперації "Феміда", що деталізують механізми підроблення судових рішень і втручання в автоматизовані мережі. Восени 2025 року згідно з матеріалами відбулося захоплення двох підприємств вартістю 248 млн грн, а також вказано легалізацію 150 млн грн готівкою як елемент схеми.

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