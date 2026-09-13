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У Кремлі відкинули можливість зустрічі Зеленського і Путіна на G20: яку умову висувають

Дар'я Пшеничник
13 вересня 2026, 10:14
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Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої розмови з очільником Кремля на грудневому саміті, проте Москва відповіла відмовою.

У Кремлі відкинули можливість зустрічі Зеленського і Путіна на G20: яку умову висувають
Яку умову для зустрічі Зеленського з Путіним назвали у Кремлі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Коротко:

відео дня
  • Зеленський готовий до зустрічі з Путіним на G20
  • Кремль назвав таку зустріч неможливою
  • Москва вимагає переговорів лише на своїй території

Кремль відкинув можливість переговорів російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G20 у Маямі, попри публічну заяву українського лідера про готовність до такого контакту. Москва наполягає, що будь-який діалог глав держав можливий виключно на її території, повідомляє France 24.

Відповідь російської сторони пролунала в Нью-Делі, де речник Путіна Дмитро Пєсков спілкувався з журналістами AFP.

"Це неможливо", - заявив Пєсков.

На уточнення щодо альтернативного майданчика для розмови з українським лідером представник Кремля відповів, що приймати таку делегацію готові лише в російській столиці. Інших локацій Москва не розглядає.

Київ говорить про зміну балансу сил

Українська сторона виходить із того, що обстановка на фронті вплинула на розстановку сил за столом можливих переговорів. В інтерв'ю, оприлюдненому в суботу, Зеленський підкреслив, що Київ підходить до потенційного діалогу з вигіднішої позиції саме через масштаб втрат російської армії.

Президент України окреслив мету такої зустрічі як пошук шляхів завершення війни, а не обговорення проміжних технічних питань.

Участь Путіна в саміті досі під питанням

Саміт G20 заплановано на 14-15 грудня в Маямі. Підтвердження того, що російський лідер узагалі з'явиться на цьому заході, наразі немає - Кремль не оголошував складу своєї делегації.

Переговори з РФ - думка експерта

Експерт Валерій Клочок висловився щодо можливих нових ініціатив, які можуть бути спрямовані на припинення війни в Україні. За його оцінкою, позиція Володимира Путіна щодо ключових питань залишається практично незмінною.

При цьому експерт припускає, що сторони потенційно можуть домовитися щодо окремих напрямків. Серед можливих варіантів компромісу він називає:

встановлення тимчасового режиму тиші в Чорному морі;

відновлення експортних операцій, що відповідає інтересам і України, і Росії;

відмову від нанесення ударів по об’єктах у глибині території супротивника.

Зустріч Зеленського і Путіна - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що Дональд Трамп не заперечує проти прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Водночас він наголосив, що саме США під його керівництвом сприяли наближенню сторін до поточного етапу переговорів і можливого діалогу.

Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського лідера Володимира Путіна, у якому закликав припинити війну та перейти до прямих переговорів.

Напередодні Зеленський попередив, що якщо Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може стати тривалою.

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Про джерело: France 24

France 24 - цілодобовий канал, який надає свої програми по супутнику, кабелю, в Інтернеті та на стільникових телефонах. Цей канал фінансується урядом Франції. Канал було запущено 6 грудня 2006 року, о 21:30 (за київським часом) у м. Парижі.

Мовлення ведеться на чотирьох каналах. Перший канал надається французькою мовою. Другий канал надається англійською. Третій канал надається арабською. Четвертий канал надається іспанською. wikipedia

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