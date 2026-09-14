Росіяни мають нові просування на ключових ділянках фронту: розкрито деталі

Головне:
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
- Окупаційні війська просунулися на Покровському напрямку
- Також ворог має успіхи Словʼянському напрямку
Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині.
Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили в понеділок, 14 вересня.
Де зафіксовано просування окупантів
За інформацією аналітиків, на Словʼянському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Каленики Краматорського району.
На Покровському напрямку окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу населеного пункту Білицьке.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників та Білицького", - йдеться у повідомленні.
Що кажуть у Генштабі
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Слов’янському напрямку противник здійснив 8 штурмових дій поблизу населених пунктів Ямпіль, Озерне, Крива Лука, Рай-Олександрівка та Миколаївка.
На Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Добропілля, Мирного, Сергіївки та районах населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Удачне, Новомиколаївка.
У Генштабі додають, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень.
Ситуація на фронті - останні новини
Главред раніше писав, що на початку зими РФ за рахунок резервів може спробувати створити "буферну зону" в Сумській і та Чернігівській областях, а також продовжитиме терор Києва. Про це сказав командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко під час щорічної зустрічі YES.
Нагадаємо, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів Донецької області.
Після кількох місяців контратак і поступового поліпшення тактичної ситуації на Лиманському напрямку підрозділи 3-го армійського корпусу провели масштабну операцію проти російського угруповання на північ від міста.
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Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
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