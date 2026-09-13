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У чому криється ключ до перемоги України над РФ: ексміністр США дав відповідь

Дар'я Пшеничник
13 вересня 2026, 07:47оновлено 13 вересня, 10:12
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Перший публічний виступ ексміністра армії США після його відходу з адміністрації Трампа відбувся в Києві.
У чому криється ключ до перемоги України над РФ: ексміністр США дав відповідь
Як Україна може перемогти РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/olenazelenska.official, ОП

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  • Ведення війни проходить через переломний етап
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  • ШІ та обчислення дадуть Києву шанс обійти Росію

Ведення війни проходить через переломний етап, і саме технологічна перевага дає Україні шанс здолати Росію - таку оцінку озвучив колишній міністр армії США Ден Дрісколл під час першої публічної появи після того, як він залишив адміністрацію Дональда Трампа, повідомляє CBS News.

Виступ відбувся в Києві на форумі Yalta European Strategy - щорічній конференції фонду Віктора Пінчука, присвяченій місцю України в західній безпековій архітектурі. На сцену Дрісколл вийшов у краватці з українським орнаментом.

Ключова теза його виступу стосувалася швидкості змін на полі бою: навіть найбільші армії світу, за оцінкою ексміністра, не встигають за темпом і масштабом інновацій, які диктує сучасна війна. Зі зростанням обчислювальних потужностей і розвитком штучного інтелекту в Україні, переконаний він, з'явиться можливість випередити Росію технологічно та організаційно.

Поруч із ним на сцені був Ерік Шмідт - колишній керівник Google, а нині очільник американської оборонної компанії Perennial Autonomy, яка працює в Україні. Модерував розмову журналіст CNN Фарід Закарія.

Delta обходить те, чим оперує армія США

Окрему увагу обидва спікери приділили українській розробці, яка збирає дані з радарів, датчиків і безпосередньо від військових та формує цілісну картину бойових дій. Ідеться про систему Delta - за своїми можливостями, вважає Дрісколл, вона перевершує все, чим наразі користується американська армія.

Дискусія зачепила й розрив між обсягами дронів, які цього року закупить США, і тим, що здатна виготовити Україна. З зали прозвучала репліка колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса: реальні українські потужності, за його оцінкою, можуть бути ще вищими за озвучені прогнози.

Показовим прикладом стала ситуація з дефіцитом засобів проти іранських дронів у США. Рішення знайшлося не серед великих оборонних підрядників, а через компанію Шмідта, яка оперативно наростила постачання дронів-перехоплювачів і розвідувально-ударних апаратів - обидва типи добре відомі з практики застосування в Україні.

За словами Шмідта, домовленість про співпрацю ухвалили буквально за один телефонний дзвінок. Водночас відкритим лишається питання, чи можна було спрогнозувати таку потребу заздалегідь.

Вашингтон згортає аналіз українського досвіду

Останніми місяцями США, судячи з усього, віддаляються від напрацювань щодо вивчення воєнного досвіду України. Профільний підрозділ, який займався саме цим, у серпні розформували, а кількох його ключових прибічників серед військового керівництва цього року звільнили або змусили піти у дострокову відставку.

Ці кадрові рішення Дрісколл коментувати не став. Натомість він захищав загальний курс підтримки України, визнавши водночас, що вона виявилася скромнішою, ніж очікував Київ.

Стосунки між країнами, наголошує ексміністр, трималися на щирому прагненні бачити успіх України - навіть якщо не завжди відповідали очікуванням. Власне рішення піти він пояснив тим, що зможе принести більше користі, діючи поза владними структурами.

Переговори з РФ - думка експерта

Експерт Валерій Клочок висловився щодо можливих нових ініціатив, які можуть бути спрямовані на припинення війни в Україні. За його оцінкою, позиція Володимира Путіна щодо ключових питань залишається практично незмінною.

При цьому експерт припускає, що сторони потенційно можуть домовитися щодо окремих напрямків. Серед можливих варіантів компромісу він називає:

встановлення тимчасового режиму тиші в Чорному морі;

відновлення експортних операцій, що відповідає інтересам і України, і Росії;

відмову від нанесення ударів по об’єктах у глибині території супротивника.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Зеленський очікує перших результатів мирних переговорів до кінця вересня. Українська сторона готує контакти з американською командою та обговорює формат майбутніх домовленостей, зокрема у Нью-Йорку. Однією з центральних тем називали ситуацію в Чорному морі та питання енергетики і продовольчої безпеки.

Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував ознаки того, що Кремль робить ставку на затяжну війну. Аналітики пов'язували це з курсом провладної партії і намірами переорієнтувати промисловість та мілітаризувати суспільство.

Американська розвідка і видання The Atlantic констатували ризики ескалації війни за межі України. У публікаціях окреслювали можливість нападу або гібридних операцій проти країн Європи.

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Про джерело: CBS News

CBS News - новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

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