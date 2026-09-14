"Вибрала ідеального батька": Гросу висловилася про чоловіка і другу дитину

Співачка розповіла про подробиці сімейного життя після народження сина Марка-Габріеля.

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Аліна Гросу зробила заяву щодо свого чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Як чоловік Аліни Гросу справляється з роллю батька

Чи планує пара другу дитину

Популярна співачка Аліна Гросу, яка п'ять місяців тому вперше стала мамою, відповіла на запитання шанувальників у Instagram. Зірка досі ретельно приховує обличчя свого чоловіка, хоча в мережі продовжують ходити чутки, що батьком дитини є російський актор Роман Полянський.

Незважаючи на таємничість навколо особистості чоловіка, Аліна вирішила відверто розповісти, як її коханий проявляє себе в ролі батька. На думку співачки, її обранець підійшов до нового статусу з усією відповідальністю.

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Аліна Гросу з чоловіком на хрестинах сина / фото: threads.com, Аліна Гросу

"Він просто чудовий батько! Мені здається, я взагалі обирала чоловіка за принципом: чи буде він хорошим батьком, чи ні? Тому обрала ідеального батька для своєї дитини, просто топ", - підкреслила Гросу.

Артистка також прокоментувала часті запитання підписників про те, коли пара планує подарувати Марку-Габріелю сестричку. За словами Аліни, вона була б рада поповненню в родині, однак генетичні особливості можуть внести свої корективи.

Аліна Гросу про другу дитину / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"А що, вже потрібно? Звичайно, хотілося б, щоб наступною була донечка, але щось із нашим щастям у родині: я можу й тричі народжувати дівчаток, а отримуватиму хлопців. Бо у найближчих родичів просто по троє хлопців, у всіх хлопчики-хлопчики", - з гумором додала співачка.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

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Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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