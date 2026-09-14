"У поїзд влучив шахед": Полякова з дочкою потрапили під атаку

Ви дізнаєтеся:
- Куди і з ким прямувала співачка Оля Полякова
- Як артистці та її доньці вдалося врятуватися під час атаки дронів
Відома українська співачка Оля Полякова разом зі своєю молодшою дочкою Алісою пережила небезпечний інцидент під час поїздки до Польщі. Поїзд, у якому перебували артистка з дитиною, потрапив під масовану атаку російських ударних безпілотників. Про пережитий шок виконавиця розповіла у своєму Instagram.
За словами Полякової, через загрозу застосування дронів пасажирів поїзда під час поїздки евакуювали тричі. Під час останньої тривоги людям довелося поспіхом покидати вагони й тікати прямо у відкрите поле. Саме в цей момент один із шахедів завдав удару по поїзду.
"Так, всім привіт, мої дорогі. Я нічого не публікувала звідси, бо коли таке трапляється, цього не опублікуєш. Але сьогодні наш поїзд, що прямував до Польщі, тричі евакуювали. І втретє, коли ми бігли в поле, у цей поїзд влучив шахед", - поділилася співачка.
На щастя, артистка з дочкою та інші пасажири встигли відбігти на безпечну відстань до моменту прямого влучання, завдяки чому уникли найгіршого.
"Ми це чули, слава Богу, ми були далеко звідти, бо швидко втекли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху. І я в жаху від того, що я ще вийду поговорити про це, бо мені є що сказати. І багато в чому я дуже шокована", - підсумувала Оля Полякова.
Нагадаємо, 13 вересня російський дрон атакував пасажирський потяг у безпосередній близькості від українсько-польського кордону. Заступник директора "Укрзалізниці" Олександр Шевченко підтвердив, що ворожий удар стався лише за два кілометри від території Польщі.
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Про персону: Оля Полякова
Оля Полякова - популярна українська співачка, актриса, блогерка та телеведуча, повідомляє Вікіпедія. За свою кар’єру вона перемогла у другому сезоні "Народної зірки", брала участь у "Танцях із зірками", вела шоу "Зіркові яйця", а також виступала тренером у "Лізі сміху" та детективом у проєкті "Маска".
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