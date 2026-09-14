Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"У поїзд влучив шахед": Полякова з дочкою потрапили під атаку

Христина Трохимчук
14 вересня 2026, 09:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Співачка тричі евакуювалася з поїзда через нальоти російських безпілотників.
Поїзд Полякової атакував шахід
Поїзд Полякової атакував шахід / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Куди і з ким прямувала співачка Оля Полякова
  • Як артистці та її доньці вдалося врятуватися під час атаки дронів

Відома українська співачка Оля Полякова разом зі своєю молодшою дочкою Алісою пережила небезпечний інцидент під час поїздки до Польщі. Поїзд, у якому перебували артистка з дитиною, потрапив під масовану атаку російських ударних безпілотників. Про пережитий шок виконавиця розповіла у своєму Instagram.

За словами Полякової, через загрозу застосування дронів пасажирів поїзда під час поїздки евакуювали тричі. Під час останньої тривоги людям довелося поспіхом покидати вагони й тікати прямо у відкрите поле. Саме в цей момент один із шахедів завдав удару по поїзду.

відео дня
Атака шахіда на кордоні з Польщею
Атака шахіда на кордоні з Польщею / фото: instagram.com, Оля Полякова

"Так, всім привіт, мої дорогі. Я нічого не публікувала звідси, бо коли таке трапляється, цього не опублікуєш. Але сьогодні наш поїзд, що прямував до Польщі, тричі евакуювали. І втретє, коли ми бігли в поле, у цей поїзд влучив шахед", - поділилася співачка.

На щастя, артистка з дочкою та інші пасажири встигли відбігти на безпечну відстань до моменту прямого влучання, завдяки чому уникли найгіршого.

Оля Полякова про напад шахіда на поїзд
Оля Полякова про атаку шахеда на поїзд / фото: instagram.com, Оля Полякова

"Ми це чули, слава Богу, ми були далеко звідти, бо швидко втекли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху. І я в жаху від того, що я ще вийду поговорити про це, бо мені є що сказати. І багато в чому я дуже шокована", - підсумувала Оля Полякова.

Нагадаємо, 13 вересня російський дрон атакував пасажирський потяг у безпосередній близькості від українсько-польського кордону. Заступник директора "Укрзалізниці" Олександр Шевченко підтвердив, що ворожий удар стався лише за два кілометри від території Польщі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Мирослава Філіпович розкрила подробиці кризи в українському кіно. В інтерв’ю актриса заявила, що через обвал ринку гонорари більшості акторів знизилися, а найвищу гонорарну планку - під 40 тисяч гривень за зміну - утримує лише один артист.

Також Настя Каменських спровокувала гучний скандал заявою про проблеми зі здоров’ям через перехід на українську мову. Висловлювання співачки про "кисть, що з’явилася, і голос, що зник" миттєво підхопили російські ЗМІ.

Читайте також:

Про персону: Оля Полякова

Оля Полякова - популярна українська співачка, актриса, блогерка та телеведуча, повідомляє Вікіпедія. За свою кар’єру вона перемогла у другому сезоні "Народної зірки", брала участь у "Танцях із зірками", вела шоу "Зіркові яйця", а також виступала тренером у "Лізі сміху" та детективом у проєкті "Маска".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Оля Полякова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Генеральний прокурор Кравченко терміново виїхав з України за кордон: що відомо

Генеральний прокурор Кравченко терміново виїхав з України за кордон: що відомо

10:00Україна
Всю ніч Сочі здригалося від вибухів: масований наліт дронів паралізував аеропорт

Всю ніч Сочі здригалося від вибухів: масований наліт дронів паралізував аеропорт

09:52Війна
Генпрокурор Кравченко оголосив підозру директору НАБУ Кривоносу: що відомо

Генпрокурор Кравченко оголосив підозру директору НАБУ Кривоносу: що відомо

08:43Політика
Реклама

Популярне

Більше
Квашена капуста вийде хрусткою та соковитою: скільки солі додавати на 1 кг

Квашена капуста вийде хрусткою та соковитою: скільки солі додавати на 1 кг

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-студентки за 32 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-студентки за 32 с

Озима цибуля та часник віддячать щедрим урожаєм: що потрібно зробити з грядкою

Озима цибуля та часник віддячать щедрим урожаєм: що потрібно зробити з грядкою

Кінець дворічного пекла: 4 знаки зодіаку чекає довгоочікуваний успіх

Кінець дворічного пекла: 4 знаки зодіаку чекає довгоочікуваний успіх

Що придбати на випадок блек-ауту: список приладів для дому на зиму

Що придбати на випадок блек-ауту: список приладів для дому на зиму

Останні новини

10:40

Забуті українські слова "перекинчик" і "пря": що вони насправді означають

10:12

Справа про відмивання коштів Миколою Лагуном: у "фунтів" екс-банкіра пройшли обшуки – ЗМІ

10:00

Генеральний прокурор Кравченко терміново виїхав з України за кордон: що відомоФото

09:52

Всю ніч Сочі здригалося від вибухів: масований наліт дронів паралізував аеропорт

09:51

"У поїзд влучив шахед": Полякова з дочкою потрапили під атаку

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
09:42

"Дизельний ультиматум": Трамп висунув вимогу до Зеленського

08:45

Росія скинула бомби на Ізюм: зруйновано житлові будинки, постраждало немовляФото

08:43

Генпрокурор Кравченко оголосив підозру директору НАБУ Кривоносу: що відомо

08:23

РФ зруйнувала один із найбільших заводів кераміки в Україні: скільки займе відновлення

Реклама
08:10

Рекордні втрати транспорту РФ: Коваленко розповів, як логістика окупантів опинилася в кризіПогляд

07:54

Чи буде новий наступ на Київ: генерал НАТО розкрив стратегію Росії

06:52

Польща готується до реального вторгнення РФ, Туск зробив заяву: подробиці

05:11

Від аспірину до триденного варіння: які звички консервації часів СРСР варто забути

04:44

Притягнуть багатство в дім: 3 продукти, які завжди мають бути на кухні

04:09

Кава більше не буде гіркою чи водянистою: скільки ложок потрібно на чашку

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-студентки за 32 с

03:33

Посадка квітів та зелені восени: як підготувати сад до майбутнього сезону

02:30

Час відпустити минуле: чотири знаки зодіаку зроблять важливий крок вперед

00:23

Канада на фоні конфлікту зі США може допомогти Україні грошима - FT

13 вересня, неділя
23:19

Три знаки зодіаку опиняться у полоні кохання: попереду романтичний період

Реклама
22:59

Король Чарльз втратив близьку людину та споріднену душу

22:37

Борис Джонсон зробив заяву після удару РФ по потягу біля польського кордону.

22:23

РФ підготувала ракети для нового обстрілу: які області під загрозою удару

21:43

Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель: вона йому відповіла

21:39

Не помилка виробника: чому деякі колеса мають два вентилі

21:07

РФ збільшує виробництво реактивних дронів: експерт попередив про новий виклик

20:29

На фронті загинув відомий актор і музикант: де і коли відбудеться прощання

19:55

Багаторічний нагар зникне на очах: один засіб, і сковорідка буде як новаВідео

19:34

Гороскоп Таро на завтра, 14 вересня: Рибам — докласти зусиль, Дівам — подбати про себе

19:22

Кривавий ритуал: Кейт Міддлтон заборонила дітям брати участь у дивній традиції

19:18

"Відкрили скриньку Пандори": у Кремлі визнали, що РФ б'є по всьому поспіль в Україні

19:12

Імпланти та філери: дочку Трампа запідозрили у серйозних косметичних процедурах

19:10

Росія б’є по АЗС не просто так: Коваленко розповів, що приховує КремльПогляд

19:09

Нова загроза для двох областей України: РФ хоче змінити тактику наступу

19:01

Дата народження може вказати шлях до успіху: що приховує ваше число

18:40

Всесвіт наближається до кінця: вчені пояснили, що станеться з космосом

18:29

Борис Джонсон був у поїзді під час евакуації пасажирів через дрони РФ - Der SpiegelВідео

18:17

Озима цибуля та часник віддячать щедрим урожаєм: що потрібно зробити з грядкоюВідео

18:06

Придбання за безцінь у секонд-хенді здивувало колекціонерів: ціна вразила

17:31

Пісню 1990 року придумали як жарт після смерті музиканта - вона стала хітомВідео

Реклама
17:30

Навіщо м'ясо після смаження опускають у холодну воду: чи працює лайфхак

17:26

Удари потрібно припинити: Трамп висунув Зеленському жорсткий ультиматумВідео

17:26

Не викидайте чайний пакетик: ним можна почистити майже всю ванну

17:13

Землю чекає сонячний удар: до чого готуватися вже 14 вересня

16:54

Фінансовий гороскоп на 14–20 вересня: Стрільцям — шанс, Козерогам — зміни

16:51

Турист купив ціле село в Іспанії "за копійки": навіщо йому 44 порожні будинки

16:47

Українська ведуча похвалилася розкішною покупкою

16:40

Дизель наближається до рекордної позначки: що буде з цінами на АЗС далі

16:34

Сад загине ще до весни: яка помилка заважає укоріненню дерев

16:27

Побутова техніка в СРСР була розкішшю: за що радянські сім’ї віддавали кілька зарплат

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти