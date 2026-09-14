"У поїзд влучив шахед": Полякова з дочкою потрапили під атаку

Співачка тричі евакуювалася з поїзда через нальоти російських безпілотників.

https://glavred.net/stars/v-poezd-popal-shahed-polyakova-s-docheryu-popali-pod-ataku-na-granice-10796489.html Посилання скопійоване

Поїзд Полякової атакував шахід / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Куди і з ким прямувала співачка Оля Полякова

Як артистці та її доньці вдалося врятуватися під час атаки дронів

Відома українська співачка Оля Полякова разом зі своєю молодшою дочкою Алісою пережила небезпечний інцидент під час поїздки до Польщі. Поїзд, у якому перебували артистка з дитиною, потрапив під масовану атаку російських ударних безпілотників. Про пережитий шок виконавиця розповіла у своєму Instagram.

За словами Полякової, через загрозу застосування дронів пасажирів поїзда під час поїздки евакуювали тричі. Під час останньої тривоги людям довелося поспіхом покидати вагони й тікати прямо у відкрите поле. Саме в цей момент один із шахедів завдав удару по поїзду.

відео дня

Атака шахіда на кордоні з Польщею / фото: instagram.com, Оля Полякова

"Так, всім привіт, мої дорогі. Я нічого не публікувала звідси, бо коли таке трапляється, цього не опублікуєш. Але сьогодні наш поїзд, що прямував до Польщі, тричі евакуювали. І втретє, коли ми бігли в поле, у цей поїзд влучив шахед", - поділилася співачка.

На щастя, артистка з дочкою та інші пасажири встигли відбігти на безпечну відстань до моменту прямого влучання, завдяки чому уникли найгіршого.

Оля Полякова про атаку шахеда на поїзд / фото: instagram.com, Оля Полякова

"Ми це чули, слава Богу, ми були далеко звідти, бо швидко втекли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху. І я в жаху від того, що я ще вийду поговорити про це, бо мені є що сказати. І багато в чому я дуже шокована", - підсумувала Оля Полякова.

Нагадаємо, 13 вересня російський дрон атакував пасажирський потяг у безпосередній близькості від українсько-польського кордону. Заступник директора "Укрзалізниці" Олександр Шевченко підтвердив, що ворожий удар стався лише за два кілометри від території Польщі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Мирослава Філіпович розкрила подробиці кризи в українському кіно. В інтерв’ю актриса заявила, що через обвал ринку гонорари більшості акторів знизилися, а найвищу гонорарну планку - під 40 тисяч гривень за зміну - утримує лише один артист.

Також Настя Каменських спровокувала гучний скандал заявою про проблеми зі здоров’ям через перехід на українську мову. Висловлювання співачки про "кисть, що з’явилася, і голос, що зник" миттєво підхопили російські ЗМІ.

Читайте також:

Про персону: Оля Полякова Оля Полякова - популярна українська співачка, актриса, блогерка та телеведуча, повідомляє Вікіпедія. За свою кар’єру вона перемогла у другому сезоні "Народної зірки", брала участь у "Танцях із зірками", вела шоу "Зіркові яйця", а також виступала тренером у "Лізі сміху" та детективом у проєкті "Маска".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред