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Спецоперація "Форест Гамп": НАБУ розкрило схему рейдерства і відмивання коштів

Марія Николишин
20 серпня 2026, 17:13
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Учасники злочинної організації підробляли судові рішення і готували викрадення людини заради контролю над бізнесом.
Спецоперація 'Форест Гамп': НАБУ розкрило схему рейдерства і відмивання коштів
Викрито злочинну організацію за участі топпосадовців / колаж: Главред, фото: НАБУ

Коротко:

  • НАБУ і САП викрили масштабну схему рейдерського захоплення
  • Зловмисники намагалися заволодіти активами на сотні млн грн
  • Схема також передбачала легалізацію 150 млн грн

НАБУ та САП оприлюднили нові матеріали спецоперації "Форест Гамп" під назвою "Феміда", які викривають масштабну рейдерську схему. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Зазначається, що злочинна організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб.

відео дня

Її діяльність була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності.

"Восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додають, що у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця.

Крім того, окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників ЗО у справі "Мідас".

"Також організована група з числа учасників злочинної організації готувала незаконне позбавлення волі та викрадення людини з метою отримання контролю над суб’єктом господарської діяльності. Злочин вчасно попередили", - наголосили у НАБУ.

Учасникам злочинної організації та залученим ними особам повідомили про підозру за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України. Слідство триває.

  • Спецоперація
    Спецоперація "Форест Гамп" фото: НАБУ
  • Спецоперація
    Спецоперація "Форест Гамп" фото: НАБУ
  • Спецоперація
    Спецоперація "Форест Гамп" фото: НАБУ
  • Спецоперація
    Спецоперація "Форест Гамп" фото: НАБУ
У НАБУ оприлюднили перехоплені розмови учасників схеми

19 серпня у НАБУ оприлюднили відео з фрагментами розмов фігурантів розслідування.

Зокрема, на одному із записів чоловік говорить: "У нас "Порятунок рядового Раяна". От тільки недоумок може записати на своїх дітей крадіжку грошей та ще й оплату їх навчання. Тому Форест Гамп".

Також НАБУ оприлюднило фрагмент іншої розмови, де співрозмовники згадують "чотири мішки" та Офіс президента.

НАБУ та САП - останні новини

Як повідомляв Главред, колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ та САП. Її звинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

НАБУ та САП викрили корупційну схему під час ремонту доріг у Полтавській області. Службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з депутатом налагодили систематичне одержання неправомірної вигоди від підрядників.

У травні ексглава Офісу президента України отримав підозру від НАБУ і САП. Його підозрюють у причетності до легалізації 460 млн гривень під час реалізації елітного будівельного проєкту поблизу Києва.

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Про джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

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