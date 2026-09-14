"Віддаєш чужому чоловіку": Сумська та Борисюк здивували зізнанням про дочку

Ви дізнаєтеся:
- З ким зустрічається дочка Сумської та Борисюка
- Чому Віталій Борисюк ревнує до обранця Анни
- Якими якостями повинен володіти зять Ольги Сумської
Акторська пара Ольга Сумська та Віталій Борисюк у проєкті"Ближче до зірок" відверто розповіли, як відреагували на нові стосунки своєї 24-річної доньки Анни. Дівчина вже понад рік перебуває у стосунках і живе окремо від зіркових батьків, яких вже встигла познайомити зі своїм обранцем.
Віталій Борисюк зізнався, що йому досі непросто змиритися з тим, що донька виросла й будує власне життя. Зірковий батько розповів, що відчуває ревнощі до людини, яка вийшла на перший план у житті Анни.
"Все одно я в душі щось відчуваю, таку собі ревнощі до дитини, бо це дівчинка. Віддаєш її якомусь чужому чоловіку", - поділився своїми почуттями артист.
У свою чергу, Ольга Сумська ставиться до дорослішання доньки з розумінням і турботою. Для актриси головне, щоб поруч з Анною була надійна й гідна людина.
"Щоб він був хорошою людиною і відповідальним, звичайно. Це найголовніше. Я дивлюся на речі Ані й обіймаю її портрет, цілую, молюся за неї, щоб усе було добре. Діти відлітають, це природно, тому вона будує своє життя, дай Боже, щоб у неї була власна сім’я", - зазначила Ольга.
Сама Анна раніше ділилася подробицями про особисте життя і зазначила, що її обранець не належить до акторського середовища. Поки що вона не хоче афішувати особу свого обранця.
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Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Аліна Гросу через п’ять місяців після народження первістка відверто розповіла про чоловіка. Співачка зізналася в Instagram, що її таємничий обранець виявився дуже відповідальним батьком, і розповіла, чи планують вони другу дитину.
Також шоумен Максим Галкін поділився свіжим селфі з 12-річною донькою Єлизаветою під час відпочинку на пляжі. Фанати в Instagram були в захваті від знімка і сперечаються, на кого з батьків більше схожа дорослішаюча Ліза.
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Про особу: Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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