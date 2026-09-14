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Генеральний прокурор Кравченко терміново виїхав з України за кордон: що відомо

Анна Ярославська
14 вересня 2026, 10:00
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Руслан Кравченко назвав свій виїзд за кордон робочим відрядженням.
Руслан Кравченко
Руслан Кравченко виїхав з України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс Генерального прокурора України

Коротко:

  • Руслан Кравченко виїхав з України на службовому авто
  • Чиновник планує зустрічі з міжнародними партнерами
  • Перед виїздом генпрокурор підписав підозру директору НАБУ Кривоносу

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виїхав з України. За його словами, він перебуває у відрядженні, під час якого заплановано низку зустрічей з міжнародними партнерами.

Як пише Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, Кравченко виїхав за кордон вночі на службовому автомобілі.

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Пізніше сам генпрокурор підтвердив свій від'їзд з України.

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в рамках якого заплановано низку зустрічей, під час яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права та демократичних інститутів", - написав Кравченко у Facebook.

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Відставка генпрокурора Кравченка - новини

Як повідомляв Главред, 7 вересня, після розмови з президентом Володимиром Зеленським, генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку.

За його словами, це "політичне рішення".

"І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною", - пояснив свій вчинок чиновник.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що голосування щодо відставки генпрокурора Кравченка відбудеться у Верховній Раді 15 вересня.

Кравченко оголосив підозру директору НАБУ

14 вересня стало відомо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу.

"Я підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробці офіційних документів з метою отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні з метою штучного створення підстав для ухилення від відповідальності в суді", - заявив Кравченко.

Паралельно він анонсував ще одне процесуальне рішення - щодо особи з найближчого оточення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йому, за версією генпрокурора, інкримінують тиск на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозиції неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Матеріали цих проваджень Кравченко готовий оприлюднити.

"Він збожеволів"

Як пише РБК Україна з посиланням на джерела в оточенні президента Володимира Зеленського, ініціатива генпрокурора Руслана Кравченка щодо вручення підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, наближеній до керівника САП Олександра Клименка, була його особистою ініціативою і не узгоджувалася з Офісом президента.

"Він збожеволів. Можливо, перебоявся", - сказав один із співрозмовників видання.

Інші співрозмовники видання, наближені до президента, також наполягають на цій версії.

Операція "Карфаген"

5 вересня НАБУ та САП у рамках операції "Карфаген" заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював чиновник Офісу генпрокурора.

За даними слідства, учасники схеми могли "кришувати" мережу шахрайських кол-центрів і легалізувати майно.

Кошти, отримані злочинним шляхом, фігуранти легалізували за допомогою низки схем. Зокрема, понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

  • НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП
    НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП
    НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП
    НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП
    НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП
    НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП
    НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП фото: НАБУ
  • НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП
    НАБУ викрило схему на чолі з посадовцем ОГП фото: НАБУ

Того ж дня Офіс генпрокурора підтвердив обшуки у службових приміщеннях, якими користувався Руслан Кравченко. В ОГП заявили, що детективи НАБУ отримали доступ, зокрема, до матеріалів провадження щодо можливих протиправних дій осіб, наближених до керівництва САП.

6 вересня Кравченко заперечував свою причетність до "кришування" шахрайських кол-центрів. Наступного дня він подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

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Про джерело: Українська правда

Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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