Росія скинула бомби на Ізюм: зруйновано житлові будинки, постраждало немовля

Ключові факти:
- Війська РФ атакували Ізюм КАБами в ніч на 14 вересня
- Постраждали 2-місячна дитина, 56-річний чоловік та 34-річна жінка
- У місті зруйновано та пошкоджено приватні будинки й автомобілі
У ніч на 14 вересня російська окупаційна армія атакувала КАБами Ізюм уХарківській області. Повітряні Сили повідомляли незадовго до цього про небезпеку авіабомб на Харківщині.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, у результаті удару КАБами в Ізюмі постраждали двоє дорослих та 2-місячна дитина.
"56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина постраждали в м. Ізюм внаслідок ворожого удару КАБ", - написав чиновник.
Синегубов також розповів про зруйновані будинки, домоволодіння та автомобілі.
"Зруйновано 4 приватні домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та легкових автомобілів", - зазначив голова ОВА.
Відомо, що на місцях влучень працюють профільні служби.
Пізніше Синегубов уточнив, що за минулу добу під ворожі удари потрапили Харків та 7 населених пунктів Харківської області.
У результаті обстрілів постраждали 4 людини, зокрема немовля.
"У м. Ізюм отримали вибухові поранення 56-річний чоловік і 34-річна жінка, гостру реакцію на стрес отримала 2-місячна дівчинка; на трасі між с. Безруки та сел. Слатіно Дергачівської громади поранено 39-річного чоловіка", - повідомив голова ОВА.
Ворог атакував БПЛА Київського району Харкова та активно застосовував на Харківщині різні види озброєння:
- 10 КАБ;
- 3 БПЛА типу "Молнія";
- 2 FPV-дрони;
- 152 БПЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок.
- В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Красна Зоря), 9 будинків, 10 автомобілів (м. Ізюм);
- У Харківському районі пошкоджено автомобіль.
Атаки РФ по Україні - новини
Як писав Главред, вранці 12 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. В результаті ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.
9 вересня окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.
11 вересня в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.
У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала складські приміщення на Київщині. У результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі.
РФ підготувала 3000 дронів для атак на Україну
Росія, ймовірно, планує задіяти 2500–3000 нереактивних безпілотників для нанесення ударів по західних областях України. Саме така кількість БПЛА "Герань-2" наразі готова до застосування. Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар". Нові атаки з використанням дронів ворог планує здійснити протягом наступних 24 годин.
"На нашу думку, протягом доби буде задіяно близько 1000 БПЛА", - підкреслили монітори.
Інші новини:
- Польща готується до реального вторгнення РФ, Туск зробив заяву: подробиці
- Чи буде новий наступ на Київ: генерал НАТО розкрив стратегію Росії
- Росія зруйнувала один із найбільших заводів кераміки в Україні: скільки часу займе відновлення
Про персону: Олег Синєгубов
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред