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Росія скинула бомби на Ізюм: зруйновано житлові будинки, постраждало немовля

Анна Ярославська
14 вересня 2026, 08:45
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Вибухові поранення отримали 56-річний чоловік та 34-річна жінка. У 2-місячної дівчинки - гостра реакція на стрес.
Напад на Ізюм у ніч на 14 вересня 2026 року
Атака на Ізюм у ніч на 14 вересня 2026 року - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Ключові факти:

  • Війська РФ атакували Ізюм КАБами в ніч на 14 вересня
  • Постраждали 2-місячна дитина, 56-річний чоловік та 34-річна жінка
  • У місті зруйновано та пошкоджено приватні будинки й автомобілі

У ніч на 14 вересня російська окупаційна армія атакувала КАБами Ізюм уХарківській області. Повітряні Сили повідомляли незадовго до цього про небезпеку авіабомб на Харківщині.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, у результаті удару КАБами в Ізюмі постраждали двоє дорослих та 2-місячна дитина.

відео дня

"56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина постраждали в м. Ізюм внаслідок ворожого удару КАБ", - написав чиновник.

Синегубов також розповів про зруйновані будинки, домоволодіння та автомобілі.

"Зруйновано 4 приватні домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та легкових автомобілів", - зазначив голова ОВА.

Відомо, що на місцях влучень працюють профільні служби.

Росія скинула бомби на Ізюм: зруйновано житлові будинки, постраждало немовля
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Пізніше Синегубов уточнив, що за минулу добу під ворожі удари потрапили Харків та 7 населених пунктів Харківської області.

У результаті обстрілів постраждали 4 людини, зокрема немовля.

"У м. Ізюм отримали вибухові поранення 56-річний чоловік і 34-річна жінка, гостру реакцію на стрес отримала 2-місячна дівчинка; на трасі між с. Безруки та сел. Слатіно Дергачівської громади поранено 39-річного чоловіка", - повідомив голова ОВА.

Ворог атакував БПЛА Київського району Харкова та активно застосовував на Харківщині різні види озброєння:

  • 10 КАБ;
  • 3 БПЛА типу "Молнія";
  • 2 FPV-дрони;
  • 152 БПЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Красна Зоря), 9 будинків, 10 автомобілів (м. Ізюм);
  • У Харківському районі пошкоджено автомобіль.
  • Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026
    Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026 Фото: t.me/synegubov
  • Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026
    Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026 Фото: t.me/synegubov
  • Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026
    Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026 Фото: t.me/synegubov
  • Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026
    Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026 Фото: t.me/synegubov
  • Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026
    Атака на Ізюм в ніч на 14 вересня 2026 Фото: t.me/synegubov

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, вранці 12 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. В результаті ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

9 вересня окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

11 вересня в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала складські приміщення на Київщині. У результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі.

РФ підготувала 3000 дронів для атак на Україну

Росія, ймовірно, планує задіяти 2500–3000 нереактивних безпілотників для нанесення ударів по західних областях України. Саме така кількість БПЛА "Герань-2" наразі готова до застосування. Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар". Нові атаки з використанням дронів ворог планує здійснити протягом наступних 24 годин.

"На нашу думку, протягом доби буде задіяно близько 1000 БПЛА", - підкреслили монітори.

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Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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