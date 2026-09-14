РФ накопичила дрони й готує нову хвилю ударів: Ігнат розповів, які регіони під загрозою

Повітряні сили попереджають, що тривог упродовж дня може бути багато, а дрони йтимуть кількома хвилями.

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Ворог готує нову хвилю ударів по Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

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Ворог готує удари з півночі та сходу

Одещина вже перебуває під атакою безпілотників

У серпні РФ запустила 2800 реактивних дронів

Росія готує нову хвилю ударів по Україні одразу з кількох напрямків, а атаки можуть тривати протягом усього дня. Наразі безпілотники б'ють по Одещині, проте загроза зберігається і для інших областей, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна.

Розвідувальні дані свідчать, що напрямки заходу ударних засобів можуть змінитися вже найближчим часом.

"Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу", - сказав Ігнат.

За його словами, противник накопичив значний арсенал безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння - нереактивних. Саме цей тип ударних засобів застосовується найактивніше останнім часом, і під ударами опинилися західні регіони країни.

Скільки цілей вдається знешкодити

Для нейтралізації загрози задіяна авіація, зенітні комплекси, наземні вогневі групи та вся комплексна система протиповітряної оборони. Втім, повністю перекрити всі напрямки фізично неможливо через величезну площу держави, визнає речник.

"Це близькі результати до 90-100 відсотків, але, на жаль, є ці 10 відсотків", - сказав він.

Частина безпілотників усе ж долітає до логістичних маршрутів, залізниці та інших об'єктів. Показник знешкодження бензинових шахедів залишається високим, тоді як щодо реактивних машин він помітно нижчий - такі цілі значно складніші для перехоплення.

Чому в хід пішли бензинові шахеди

Зміна типу ударних засобів має цілком прикладне пояснення - противник намагається зламати логіку роботи української оборони.

"Ворог планує завжди якусь несподівану операцію для того, щоб застати зненацька нашу протиповітряну оборону, використовуючи різні типи боєприпасів", - зазначив Ігнат.

Наприкінці серпня росіяни масово застосовували реактивні дрони, намагаючись закидати ними Київ та область. Саме на цей місяць припав рекорд - 2800 таких безпілотників, тоді як у липні їх зафіксували 1500, а в червні - лише 350.

Ігнат припускає, що основні запаси реактивних апаратів були витрачені саме в серпні. Тому зараз ворог запускає кілька хвиль звичайних шахедів і б'є передусім по західних регіонах - реактивні дрони здебільшого не здатні долати таку відстань.

"Очікується, що ці атаки можуть бути продовжені протягом сьогоднішнього дня", - попередив речник.

Він наголосив, що перебувати в укриттях потрібно навіть за умови заходу нереактивних цілей: вони надходять кількома хвилями, тому тривог упродовж доби може бути багато.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ накопичила тисячі дронів для ударів

Моніторингові канали раніше попереджали, що Росія, ймовірно, планує застосувати 2500-3000 нереактивних безпілотників для нанесення ударів по західних областях України.

Зазначається, що саме така кількість БпЛА "Герань-2" наразі готова до застосування.

"На нашу думку, протягом доби буде застосовано близько 1000 БпЛА", - наголосили монітори.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 вересня російські війська масовано атакували західні області України ударними безпілотниками. Зокрема, на Тернопільщині зафіксовано влучання по обʼєкту транспортної інфраструктури та промисловому приміщенню. Відомо про одного постраждалого.

Також РФ завдала удару поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив саму заправку та вантажні автомобілі, які перебували поблизу.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що західні області України можуть частіше потрапляти під ворожі удари.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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