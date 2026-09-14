Долар різко полетів угору, а євро обвалився: новий курс валют на 15 вересня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 15 вересня.

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Курс валют на 15 вересня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Наскільки подорожчає долар 15 вересня

Що буде з курсом євро

Яким буде курс злотого 15 вересня

На вівторок, 15 вересня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар стрімко полетів угору, а євро обвалився. Курс злотого відносно гривні також показав спад. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 15 вересня

На вівторок офіційний курс долара США полетів угору. НБУ посилив курс американської валюти на 7 копійок - до 44,61 гривні за долар.

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Курс євро на 15 вересня

Натомість курс євро обвалився. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,52 гривні за один євро, що на 11 копійок менше, ніж попереднього дня.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 15 вересня

Злотий також показав спад. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 15 вересня порівняно з 14 вересня на 7 копійок - до 11,86 гривні.

Яким буде курс долара та євро 14-20 вересня

Український валютний ринок у період із 14 до 20 вересня навряд чи зазнає різкого погіршення. Водночас напередодні осінньо-зимового періоду ринок залишатиметься чутливим до нових атак РФ по енергетичній та критичній інфраструктурі. Про це розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За прогнозом банкіра, у період 14-20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн. На готівковому ринку американська валюта може перебувати в діапазоні 44,5-45 грн, євро - 51-52,5 грн.

"Тому й цього разу ринок залишиться керованим із поступовими, а не різкими курсовими змінами. Воєнні обставини можуть швидко скоригувати будь-який прогноз, однак за нинішнього набору факторів долар у період 14-20 вересня навряд чи вийде за межі 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн", - зазначив Лєсовий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини за темою

Як писав Главред, на понеділок, 14 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар, євро та злотий стали дешевшими.

Нагадаємо, курс долара в Україні з початку 2026 року поступово зростає, проте валютний ринок поки що залишається контрольованим. За перші сім місяців офіційний курс піднявся приблизно з 42,35 до 44,88 гривні за долар, а загальне ослаблення національної валюти склало близько 6–7%.

Водночас голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року наразі немає.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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