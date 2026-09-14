У Кремлі зробили цинічну заяву після атаки на потяг біля Польщі

Речник диктатора проігнорував прямі звинувачення на адресу Росії.

https://glavred.net/world/v-kremle-sdelali-cinichnoe-zayavlenie-posle-ataki-na-poezd-vozle-polshi-10796588.html Посилання скопійоване

Пєсков прокоментував удар по потягу за два кілометри від Польщі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Коротко:

Пєсков заявив про удари по всій території України

Москва обіцяє продовжувати обстріли

У Кремлі відреагували на повідомлення про те, що російський безпілотник ледь не влучив в український потяг із дипломатами ЄС поблизу кордону з Польщею 13 вересня.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС сказав, що російські військові "виконують завдання" на всій території України і мають намір і далі завдавати ударів.

відео дня

"Якщо я правильно розумію, мова йде про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України", - заявив він.

За словами Пєскова, російські військові будуть продовжувати обстріли та "виконання завдань" на всій українській території.

Речник диктатора також проігнорував прямі звинувачення на адресу країни-агресорки з боку України та Євросоюзу щодо цього інциденту.

РФ може готувати новий масований удар

Моніторингові канали попереджали, що Росія може найближчими днями завдати нового масованого удару по Україні.

За їхніми даними, на авіабазі "Оленья" перебувають два споряджені крилатими ракетами Ту-95МС. Крім того, три споряджені Ту-160 нібито залишаються на Далекому Сході.

"Найближчими днями РФ вкотре може здійснити масований обстріл України. Серед міст, які цього разу можуть опинитися під ударом, - не лише Київ, а й Львів, Івано-Франківськ та інші", - наголосили монітори.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Удар РФ по поїзду біля кордону з Польщею - що відомо

Як повідомляв Главред, 13 вересня приблизно за два кілометри від польського кордону російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда. ЗМІ писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і один із найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца перебували у спеціальному поїзді, пасажирів якого довелося частково евакуювати через загрозу атаки російських безпілотників.

В "Укрзалізниці" вважають цілком ймовірним, що мішенню російського реактивного дрона, який уразив локомотив на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею, міг бути дипломатичний поїзд, що незадовго до атаки перебував на станції.

Після удару колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав європейські країни, зокрема Велику Британію, передати Україні заморожені російські активи. За його словами, це допоможе швидше зупинити російську збройну агресію.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред