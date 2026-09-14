Прямо в барі: поліція затримала бойфренда Хайден Пенеттьєрі

Скандально відомого бойфренда актриси затримали прямо в барі

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Хайден Панеттьєрі померла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

За що затримали чоловіка

Що відомо про ситуацію загалом

Бойфренд актриси Хайден Панеттьєрі - Брайан Хікерсон - опинився в центрі нового скандалу після інциденту з поліцією в Південній Кароліні.

За даними TMZ, чоловіка затримали після конфлікту в одному з барів у місті Грінвілл. Очевидці стверджують, що він разом із братом кілька годин вживав алкоголь, після чого ситуація переросла в агресивну сварку з іншими відвідувачами.

відео дня

На місце прибули поліцейські: Хікерсона закували в наручники, однак офіційних звинувачень йому зрештою не висунули і незабаром відпустили. При цьому його брата заарештували за порушення громадського порядку.

Особливу увагу привернула поведінка Хікерсона під час затримання: на відео видно, як він емоційно кричить і згадує смерть Панеттьєрі, звинувачуючи поліцію у витоку інформації.

Брайан Хікерсон - хлопець Хайден Панеттьєрі / скріншот із відео

Інцидент стався лише через кілька тижнів після трагічної загибелі актриси, яку знайшли без свідомості в серпні. Причини її смерті досі офіційно не оголошені, розслідування триває.

Стосунки пари раніше вже неодноразово ставали приводом для обговорень: вони були нестабільними й супроводжувалися гучними скандалами, зокрема звинуваченнями у насильстві.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

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