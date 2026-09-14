Прямо в барі: поліція затримала бойфренда Хайден Пенеттьєрі

Коротко:
- За що затримали чоловіка
- Що відомо про ситуацію загалом
Бойфренд актриси Хайден Панеттьєрі - Брайан Хікерсон - опинився в центрі нового скандалу після інциденту з поліцією в Південній Кароліні.
За даними TMZ, чоловіка затримали після конфлікту в одному з барів у місті Грінвілл. Очевидці стверджують, що він разом із братом кілька годин вживав алкоголь, після чого ситуація переросла в агресивну сварку з іншими відвідувачами.
На місце прибули поліцейські: Хікерсона закували в наручники, однак офіційних звинувачень йому зрештою не висунули і незабаром відпустили. При цьому його брата заарештували за порушення громадського порядку.
Особливу увагу привернула поведінка Хікерсона під час затримання: на відео видно, як він емоційно кричить і згадує смерть Панеттьєрі, звинувачуючи поліцію у витоку інформації.
Інцидент стався лише через кілька тижнів після трагічної загибелі актриси, яку знайшли без свідомості в серпні. Причини її смерті досі офіційно не оголошені, розслідування триває.
Стосунки пари раніше вже неодноразово ставали приводом для обговорень: вони були нестабільними й супроводжувалися гучними скандалами, зокрема звинуваченнями у насильстві.
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Про особу: Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
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