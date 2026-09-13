На фронті загинув відомий актор і музикант: де і коли відбудеться прощання

Коротко:
- Військовослужбовець вступив до лав ЗСУ у травні 2024 року
- Прощання з захисником відбудеться 15 вересня о 12:30 у Чернігові
На фронті загинув актор Чернігівського обласного молодіжного театру та музикант Костянтин Слободенюк. Захиснику України було 43 роки.
Про загибель артиста повідомили в Департаменті культури Чернігівської ОДА.
Костянтин Слободенюк приєднався до Збройних сил України у травні 2024 року. До початку повномасштабної служби він працював актором Чернігівського обласного молодіжного театру, а також виступав у Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів і концертних програм.
У філармонійному центрі його згадують як талановитого музиканта та сопілкар. Протягом багатьох років Слободенюк співпрацював з Академічним ансамблем пісні та танцю "Сіверські клейноди" та колективом концертних виконавців.
"Колектив Чернігівського обласного філармонійного центру з глибоким сумом висловлює щирі співчуття рідним і близьким талановитого музиканта, сопілника та мужнього Захисника України Костянтина Слободенюка", - йдеться у повідомленні установи.
Колеги відзначили його багаторічну творчу співпрацю з колективами філармонійного центру та підкреслили значний внесок музиканта у культурне життя регіону. У закладі також висловили впевненість, що пам’ять про Костянтина Слободенюка назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав.
Прощання з захисником відбудеться 15 вересня о 12:30 у Катерининській церкві в Чернігові.
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Про особу: Костянтин Слободенюк
Костянтин Слободенюк - український актор, музикант (флейтист/сопілкар) та військовослужбовець ЗСУ, який трагічно загинув на фронті у вересні 2026 року у віці 43 років.
Закінчив Чернігівський музичний коледж імені Л. Ревуцького та Київський національний університет культури і мистецтв.
Працював актором у Чернігівському обласному молодіжному театрі. Глядачам він запам’ятався ролями у таких виставах, як "Дерева вмирають стоячи" (Маурісіо), "Кассандра" (Демон), "Притулок" (Гія), "Океан снів" (Араб) та інших.
Багато років співпрацював із Чернігівським обласним філармонічним центром, виступаючи у складі Академічного ансамблю пісні та танцю "Сіверські клейноди" та колективу концертних виконавців.
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