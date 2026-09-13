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На фронті загинув відомий актор і музикант: де і коли відбудеться прощання

Віталій Кірсанов
13 вересня 2026, 20:29
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У філармонійному центрі Константина Слободенюка його згадують як талановитого музиканта та флейтиста.
На фронті загинув Костянтин Слободенюк
На фронті загинув Костянтин Слободенюк / колаж: Главред, фото: facebook.com/cult.gov.ua

Коротко:

  • Військовослужбовець вступив до лав ЗСУ у травні 2024 року
  • Прощання з захисником відбудеться 15 вересня о 12:30 у Чернігові

На фронті загинув актор Чернігівського обласного молодіжного театру та музикант Костянтин Слободенюк. Захиснику України було 43 роки.

Про загибель артиста повідомили в Департаменті культури Чернігівської ОДА.

відео дня

Костянтин Слободенюк приєднався до Збройних сил України у травні 2024 року. До початку повномасштабної служби він працював актором Чернігівського обласного молодіжного театру, а також виступав у Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів і концертних програм.

У філармонійному центрі його згадують як талановитого музиканта та сопілкар. Протягом багатьох років Слободенюк співпрацював з Академічним ансамблем пісні та танцю "Сіверські клейноди" та колективом концертних виконавців.

"Колектив Чернігівського обласного філармонійного центру з глибоким сумом висловлює щирі співчуття рідним і близьким талановитого музиканта, сопілника та мужнього Захисника України Костянтина Слободенюка", - йдеться у повідомленні установи.

Колеги відзначили його багаторічну творчу співпрацю з колективами філармонійного центру та підкреслили значний внесок музиканта у культурне життя регіону. У закладі також висловили впевненість, що пам’ять про Костянтина Слободенюка назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав.

Прощання з захисником відбудеться 15 вересня о 12:30 у Катерининській церкві в Чернігові.

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Раніше "Главред" повідомляв, що на фронті загинув відомий український музикант, учасник рок-н-рольного гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач. Про трагічну втрату повідомила його сестра Валентина.

На Донецькому напрямку загинув український актор Ігор Постолов, провідний актор Центру сучасного мистецтва "ДАХ". Він захищав Україну в лавах Збройних сил. Про загибель Ігоря Постолова написала менеджерка гуртів "ДахаБраха" та Dakh Daughters Ірина Горбань.

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Про особу: Костянтин Слободенюк

Костянтин Слободенюк - український актор, музикант (флейтист/сопілкар) та військовослужбовець ЗСУ, який трагічно загинув на фронті у вересні 2026 року у віці 43 років.

Закінчив Чернігівський музичний коледж імені Л. Ревуцького та Київський національний університет культури і мистецтв.

Працював актором у Чернігівському обласному молодіжному театрі. Глядачам він запам’ятався ролями у таких виставах, як "Дерева вмирають стоячи" (Маурісіо), "Кассандра" (Демон), "Притулок" (Гія), "Океан снів" (Араб) та інших.

Багато років співпрацював із Чернігівським обласним філармонічним центром, виступаючи у складі Академічного ансамблю пісні та танцю "Сіверські клейноди" та колективу концертних виконавців.

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