Посадовець ОГП 'кришував' шахрайські кол-центри: НАБУ викрило схему

Слідство встановило, що чиновник відмивав гроші через нерухомість, коштовності та рахунки близьких осіб.

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НАБУ і САП викрили посадовця Офісу Генпрокурора / колаж: Главред, фото: НАБУ

Коротко:

Керівник підрозділу ОГП очолив злочинну організацію

Гроші відмивали через нерухомість і підставних осіб

Затримано п'ятьох учасників схеми

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Про це повідомили в НАБУ.

Зазначається, що організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

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За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.

"Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Водночас понад 12 млн грн становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Крім того, понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

В НАБУ підкреслили, що наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації.

"Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації", - підсумували в бюро.

Як повідомляв Главред, НАБУ та САП оприлюднили матеріали спецоперації "Форест Гамп" під назвою "Феміда", які викривають масштабну рейдерську схему. Злочинна організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб.

Згодом у НАБУ оприлюднили відео з фрагментами розмов фігурантів розслідування. На одному із записів чоловік говорить: "У нас "Порятунок рядового Раяна". От тільки недоумок може записати на своїх дітей крадіжку грошей та ще й оплату їх навчання. Тому Форест Гамп".

5 серпня колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ та САП.

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Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

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