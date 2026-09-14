РФ зруйнувала один із найбільших заводів кераміки в Україні: скільки займе відновлення

Відновлення потужностей підприємства триватиме щонайменше пів року.

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Росія знищила великий завод на Житомирщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС, з відкритих джерел

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Завод Cersanit Invest у Звягелі зупинив роботу

Атака буда здійснена російськими реактивними БпЛА

На відновлення потрібно мінімум шість місяців

Завод із виробництва кераміки Cersanit Invest у Звягелі на Житомирщині повністю зупинив роботу після удару російських реактивних безпілотників. Виробничі потужності отримали значні руйнування, а персонал, який був на території підприємства під час атаки, встигли вивести в безпечне місце - обійшлося без постраждалих, повідомила пресслужба компанії.

Наслідки прильоту зачепили не допоміжну інфраструктуру, а серцевину технологічної лінії.

"Атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки. За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі", - йдеться у повідомленні компанії.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Терміни ремонту й обсяг збитків

Наразі на підприємстві працює комісія, яка рахує масштаб втрат. За попередніми підрахунками Cersanit, повернути виробничі лінії до ладу вдасться не раніше ніж через шість місяців, і цей строк у компанії називають мінімальним.

Точна сума збитків поки не оприлюднена - деталізована оцінка руйнувань триває.

Що втратив ринок

Звягельський майданчик - один із найбільших в Україні виробників керамічної плитки та сантехніки. Підприємство зводили з нуля, воно випускає продукцію під брендами Cersanit та Opoczno, а також виготовляє керамічну й акрилову сантехніку.

РФ може посилити удари по заходу України

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків говорив, що західні області України можуть частіше потрапляти під ворожі удари.

"Маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Ми бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни", - наголосив він.

Мер міста закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 вересня російські війська масовано атакували західні області України ударними безпілотниками. Зокрема, уламки одного зі збитих ворожих безпілотників впали на території підприємства в Хмельницькому районі. Там виникла пожежа.

Також РФ вдарила по АЗС біля пункту пропуску на кордоні з Польщею. Після удару спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив саму заправку та вантажні автомобілі, які перебували поблизу.

Крім того, приблизно за два кілометри від польського кордону російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда. Не виключено, що мішенню російського реактивного дрона міг бути дипломатичний поїзд, що незадовго до атаки перебував на станції.

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Про персону: Руслан Марцінків Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

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