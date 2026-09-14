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Ціна може сягнути 105 грн за літр: коли дизель перетне психологічну межу

Марія Николишин
14 вересня 2026, 16:55
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Подорожчання нафти штовхає вгору вартість бензину та дизеля, проте дефіциту на ринку не прогнозується.
Ціна може сягнути 105 грн за літр: коли дизель перетне психологічну межу
Що буде з цінами на пальне в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Дизель може коштувати близько 105 грн за літр
  • Вартість бензину буде на рівні 92-94 грн/л
  • Дефіциту пального через удари по АЗС не буде

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі подорожчання нафти через загострення на Близькому Сході. Водночас дефіциту через удари по АЗС очікувати не варто. Про це сказав засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін в коментарі РБК-Україна.

За його словами, говорити про бензин по 110-115 грн за літр наразі зарано.

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Він зауважив, що якщо ситуація на світовому ринку стабілізується на нинішньому рівні, ціни в Україні можуть становити близько 105 грн/л за дизель та 92-94 грн/л за бензин.

Експерт також наголосив, що подальша динаміка залежатиме від розвитку ситуації навколо хуситів та Баб-ель-Мандебської протоки.

"Ціна на цьому рівні не залишиться, вона буде або збільшуватися, або зменшуватися", - наголосив Льоушкін.

Чи можливий дефіцит пального в Україні

Він додав, що дефіцит пального через удари по АЗС Україні не загрожує.

"АЗС ніяким чином у постачанні пального не беруть участі. Це просто магазини, які продають, а постачальники - це бензовози, кораблі, потяги", - підсумував експерт.

Ціна може сягнути 105 грн за літр: коли дизель перетне психологічну межу
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чи можуть ціни на пальне знизитися

Експерт нафтогазової галузі, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук говорив, що дизельне паливо в Україні впритул наблизилося до позначки 100 гривень за літр, а швидкого перелому в ціновій ситуації найближчим часом чекати не варто.

За його словами, ключовим чинником, що визначає вартість пального в Україні, лишається кон'юнктура світового ринку нафти.

"На сьогодні ситуація така, що особисто я не маю надії на те, що вона кардинально зміниться. Ми бачимо, що нафта на світових ринках уже перевищила позначку в 100 доларів", - підкреслив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що дизель та бензин в Україні можуть подорожчати ще на 3 гривні за літр до кінця тижня.

Експерт також говорив, що українським водіям не варто розраховувати на нову хвилю здешевлення пального. Ресурс для зниження вартості на АЗС уже вичерпано.

Крім того, Росія розпочала нову хвилю залякування українців, атакуючи заправні станції та намагаючись спровокувати паніку серед водіїв. Однак паливної кризи чи стрибка цін чекати не варто.

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Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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