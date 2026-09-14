"Зовсім доросла": дочка Галкіна вразила схожістю з батьком

Ви дізнаєтеся:
- Максим Галкін опублікував фото з дочкою
- Як виглядає 12-річна Ліза Галкіна
Шоумен Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, опублікував у Instagram нове селфі з 12-річною дочкою Єлизаветою. Кадр, зроблений під час відпочинку на морі, продемонстрував теплі та щирі стосунки між зірковим батьком і його спадкоємицею.
На знімку артист із пишним кучерявим волоссям позує поруч із донькою у прозорій морській воді. Ліза в блакитному купальнику, зі світлим волоссям, акуратно зачесаним назад, та жовтим браслетом на зап’ясті мило примружилася від яскравого сонця й життєрадісно посміхнулася в камеру.
Підписники шоумена були в захваті від нового знімка й почали активно обговорювати, як сильно змінилася Ліза і наскільки вона стає схожою на свого батька. Шанувальники засипали публікацію теплими коментарями.
"Ох, цей примружений погляд - один на двох! Які класні - батько й донька! Будьте щасливі"
"Донька схожа на вас, тут це дуже добре видно! Значить, буде щасливою, якщо піде в тата"
"Лізочка - красуня. Скоро вже 13. Зовсім доросла"
"Ліза - справжнє сонечко! Таке тепле й добре світло випромінює вона"
Окрім компліментів щодо зовнішності, підписники виявили інтерес і до навчання дітей зірок у зв’язку з їхніми постійними поїздками. Максим не став мовчати й розповів, до якої школи ходять його нащадки.
"Вони ходять до звичайної школи", - відповів Галкін.
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Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
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