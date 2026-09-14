"Готуємо борщ": зірка серіалу "Величне століття" оскандалився в РФ

Турецький актор Халіт Ергенч, який зіграв роль султана Сулеймана, виступив на пропагандистському фестивалі в Єкатеринбурзі.

https://glavred.net/stars/gotovim-borshch-zvezda-seriala-velikolepnyy-vek-oskandalilsya-v-rf-10796576.html Посилання скопійоване

Халіт Ергенч приїхав до РФ / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com, Халіт Ергенч

Ви дізнаєтеся:

Халіт Ергенч приїхав до РФ

Як турецький актор зганьбився, згадавши український борщ

Турецький актор Халіт Ергенч, який здобув широку популярність завдяки ролі султана Сулеймана в серіалі "Величне століття", приїхав до Росії. Знаменитість став одним із зарубіжних гостей Міжнародного фестивалю молоді в Єкатеринбурзі, де виступив із п’ятихвилинною промовою на відкритті заходу, повідомляють російські ЗМІ.

У своїх заявах артист сипав компліментами на адресу держави-агресора, розмірковував про "єдність" і "важливість спілкування молоді", а також захоплювався атмосферою на майданчику.

відео дня

"Дуже приємно бути тут, на цьому молодіжному фестивалі, а енергія, що панує тут, просто вражає", - заявив Ергенч.

Халіт Ергенч прославився роллю Сулеймана / фото: instagram.com, Халіт Ергенч

Актор також підкреслив, що спілкування з молоддю "дарує йому надію на людство", вирішивши повністю проігнорувати той факт, що захід відбувається в країні-агресорі. Більше того, він заявив про готовність знятися в нових проєктах у РФ.

Візит турецької зірки не обійшовся без гучного провалу. У розмові з місцевими журналістами Ергенч несподівано перейшов на кулінарну тему й заговорив про український борщ у контексті "російської кухні".

"Ми готуємо борщ у Туреччині. Я його обожнюю. Це чудовий суп. Я - шанувальник супів", - заявив артист.

Халіт Ергенч у Єкатеринбурзі / скріншот із відео

Своєю заявою актор продемонстрував повне незнання історії, адже культура приготування українського борщу офіційно внесена ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини.

Примітно, що візит артиста до РФ відбувається на тлі його проблем із законом на батьківщині. У 2025 році кримінальний суд у Стамбулі визнав Халіта Ергенча винним у наданні неправдивих свідчень у справі, пов’язаній із масштабними протестами в парку Гезі у 2013 році. Акторові призначили 1 рік, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі. Винесення вироку було призупинено - Ергенч залишиться на волі, якщо не вчинить нових правопорушень протягом випробувального терміну.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що Ольга Сумська та Віталій Борисюк прокоментували особисте життя 24-річної доньки Анни. Дівчина вже понад рік перебуває у стосунках і живе окремо від зіркових батьків, яких вже встигла познайомити зі своїм обранцем.

Також Аліна Гросу відповіла на запитання фанатів про чоловіка та плани щодо другої дитини. Співачка відверто розповіла, як її таємничий чоловік справляється з обов’язками батька через п’ять місяців після народження первістка.

Читайте також:

Про персону: Халіт Ергенч Халіт Ергенч - популярний турецький актор і співак, який здобув світову популярність завдяки ролі султана Сулеймана I у культовому серіалі "Чудове століття", а також головних ролей у проектах "Тисяча й одна ніч" та "Моя батьківщина - це ти", повідомляє Вікіпедія. Народившись у Стамбулі в родині актора Мехмета Саїта Ергенча, він спочатку вступив на спеціальність морського інженера, проте згодом змінив напрямок і закінчив відділення оперного та музичного театру Університету образотворчих мистецтв імені Мімара Сінана. До початку успішної акторської кар’єри Халіт підробляв оператором ПК та маркетологом, а також виступав на сцені як бек-вокаліст і танцюрист.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред