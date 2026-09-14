Чи буде новий наступ на Київ: генерал НАТО розкрив стратегію Росії

Колишній головнокомандувач військ НАТО в Європі пояснив, чому Кремль робить ставку на ракети та дрони, а не на піхоту.

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Веслі Кларк висловився щодо того, чи буде новий наступ РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДСНС

Ключові тези:

Наземний штурм Києва малоймовірний найближчим часом

Росія посилить ракетні та дронові удари по столиці

Мета Москви - зробити Київ нефункціональним

Країна-агресор Росія найближчим часом навряд чи наважиться на новий сухопутний наступ на Київ, натомість зробить ставку на посилення ракетних і дронових ударів, диверсії та розвідувальну діяльність, щоб обезлюдити столицю та паралізувати її роботу. Про це повідомив генерал армії США, головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі у 1997–2000 роках Веслі Кларк в інтерв’ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалах "Еспресо" та Slawa.TV.

За словами генерала, військове захоплення Києва Росія розглядала б як пріоритет, якби мала для цього реальні можливості. Однак зараз Кремль робить ставку на інтенсифікацію повітряних атак проти української столиці.

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"Я думаю, якби Росія могла атакувати місто, захопивши його, - звичайно, зробила б це. Але найімовірніше, вони продовжать балістичні удари, атаки дронами та зусилля, щоб змусити Київ спорожніти, стати нефункціональним", - зазначив Кларк.

"75 % роботи" для захоплення України

Стратегічна цінність Києва для Москви, на думку Кларка, виходить далеко за межі символічного значення.

"Вони знають, що якщо їм вдасться спорожнити Київ і зробити його нефункціональним, то вони виконають 75% роботи, щоб зрештою захопити Україну", - сказав генерал.

Екс-голова військ НАТО в Європі очікує подальшого нарощування зусиль РФ проти столиці, причому не лише традиційними методами.

"Ви повинні очікувати більшої концентрації російських зусиль проти Києва, переважно з повітря, можливо, диверсіями, можливо, шпигунством і проникненням", - підкреслив він.

Наземне вторгнення - "віддалена перспектива"

Щодо повторення сценарію 2022 року генерал налаштований скептично і пояснює це втратою фактора несподіванки.

"Не думаю, що в найближчому майбутньому вони можуть розраховувати на якесь наземне вторгнення. Це буде дуже, дуже важко. Вони втратили елемент несподіванки. Тож це - у далекому майбутньому", - пояснив Кларк.

Серед головних завдань України генерал називає посилення захисту столиці від авіаударів та протидію російській розвідці.

"Зараз пріоритет має бути таким: здатність блокувати балістичні ракети, перехоплювати їх, перехоплювати дрони. А також активно підтримувати контррозвідку, щоб не давати росіянам отримувати критичну інформацію про цілі", - підсумував генерал.

Чи загрожує Києву новий наступ армії окупантів

Як писав Главред, командувач Національною гвардією України Олександр Півненко заявив, що Росія поки що не має достатніх сил для масштабного наступу на Київ з боку Білорусі або Чернігівської області, проте за сприятливих для себе умов може спробувати створити нову локальну загрозу на півночі України. Водночас Сили оборони готуються до важкої осені, оскільки російська армія може активізувати наступальні дії.

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко під час щорічної зустрічі YES зазначив, що на початку зими країна-агресор Росія за рахунок резервів може спробувати створити "буферну зону" у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжить терор проти Києва.

Заступник голови Офісу президента України Павло Паліса заявив, що країна-агресор Росія готує кілька сценаріїв нового наступу в напрямку Києва та Чернігова. Водночас українське командування поки що не бачить сформованої ударної угруповання для атаки на столицю чи Чернігів.

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Про особу: Веслі Кларк Веслі Кенн Кларк (нар. 23 грудня 1944 року) - чотиризірковий генерал армії США у відставці, відомий своєю військовою, дипломатичною та політичною діяльністю. Закінчив престижну військову академію США Вест-Пойнт першим у своєму випуску (1966 рік), пише Вікіпедія. Отримав престижну стипендію Родса та закінчив Оксфордський університет зі ступенем магістра з філософії, політики та економіки. Командував піхотною ротою. У 1970 році був важко поранений (отримав 4 вогнепальні поранення), але продовжив керувати боєм. За проявлений героїзм нагороджений "Срібною зіркою" та орденом "Пурпурне серце". З 1997 по 2000 рік обіймав посаду Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі (SACEUR). Керував військовою операцією НАТО проти Югославії (Operation Allied Force). У 1999 році Кларк віддав наказ заблокувати злітно-посадкову смугу аеропорту Слатіна в Приштині, щоб перешкодити російським десантникам. Британський генерал Майкл Джексон відмовився виконувати цей наказ, вимовивши відому фразу: "Я не збираюся розпочинати для вас Третю світову війну". У 2003 році висував свою кандидатуру на праймеріз Демократичної партії США перед президентськими виборами 2004 року, але згодом зняв свою кандидатуру на користь Джона Керрі. Заснував консалтингову фірму Wesley K. Clark & Associates, виступає експертом з геополітики та військової стратегії на американських телеканалах (CNN, Fox News) і є автором кількох книг про військову стратегію (зокрема, "Waging Modern War").

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