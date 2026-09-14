Генпрокурор Кравченко оголосив підозру директору НАБУ Кривоносу: що відомо

Генпрокурор стверджує, що під час обшуків в операції "Карфаген" НАБУ і САП отримали захищені матеріали проваджень, а частину документів скопіювали та викрали.

https://glavred.net/politics/genprokuror-kravchenko-ogolosiv-pro-pidozru-direktoru-nabu-krivonosu-shcho-vidlomo-10796477.html Посилання скопійоване

Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне з новини:

відео дня

Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу

Друга підозра - особі, близькій до керівника САП

Генпрокурор заявив, що від цього кроку його стримував Зеленський

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Про це він заявив у відеозверненні 14 вересня, невдовзі після того, як сам подав заяву про відставку.

Кваліфікацію інкримінованих голові антикорупційного органу дій генпрокурор перелічив публічно, наголосивши на наявності зібраної доказової бази.

"Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Та фіктивне усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді", - заявив Кравченко.

Паралельно він анонсував ще одне процесуальне рішення - щодо особи з близького оточення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Їй, за версією генпрокурора, закидають тиск на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозиції неправомірної вигоди, а також допомогу в ухиленні від мобілізації. Матеріали цих проваджень Кравченко готовий оприлюднити.

Версія про справжню мету "Карфагену"

Власну відставку генпрокурор пов'язав із серією слідчих дій антикорупційних органів. Раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела писала про обшуки в самого Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Так звана операція Карфаген була спрямована не лише проти мене, її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ і САП і після цього усунути генпрокурора та зупинити ухвалення процесуальних рішень. У цих справах НАБУ та САП під час обшуків отримали захищені матеріали. Частину документів було скопійовано та викрадено", - сказав він.

Подання заяви про відставку, за словами генпрокурора, не є ані визнанням вини, ані результатом домовленостей чи відмови від захисту власної репутації.

Чому рішення відкладали

Окремим сюжетом заяви став чинник Банкової. Кравченко стверджує, що готовий був діяти значно раніше, однак від кроків, які могли б виглядати політичними, його утримував президент Володимир Зеленський.

Сам Кривоніс ще 8 вересня в коментарі LB.ua заявляв, що тезу про політизацію бюро використовують для захисту від кримінального переслідування. Тоді ж він нагадав базовий принцип: підозру оголошують за наявності достатніх доказів, а її відсутність означає або брак доказової бази, або те, що людина взагалі не фігурує в розслідуванні.

Як писав Главред, Руслан Кравченко 7 вересня заявив, що подав заяву про свою відставку з посади генерального прокурора і назвав це політичним кроком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що чиновник ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ розкрило схему. Слідство встановило, що чиновник відмивав гроші через нерухомість, коштовності та рахунки близьких йому осіб.

Раніше НАБУ та САП оприлюднили матеріали спецоперації, що викривають масштабну рейдерську схему. Злочинна організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопоставлених чиновників Офісу президента України та інших осіб.

Згодом у НАБУ оприлюднили відео з уривками розмов фігурантів розслідування. На одному із записів чоловік каже: "У нас „Врятування рядового Райана"". Ось тільки недоумка може записати на своїх дітей крадіжку грошей і ще й оплату їхнього навчання. Тому „Форест Гамп"".

Вас може зацікавити:

Про персону: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - український політик, Генеральний прокурор України (з 21 червня 2025). Голова Державної податкової служби України (31.12.2024-17.06.2025), керівник Київської ОВА (10.04.2023-30.12.2024), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред