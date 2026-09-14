Вересень покаже характер: які регіони заллє дощами та коли чекати бабиного літа

Після прохолодного початку тижня в Україну почне надходити тепле повітря з півдня та південного заходу.

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Погода в Україні 15 вересня / Фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні 15 вересня

Де очікується найтепліша погода

У яких областях прогнозують дощі та грози

У вівторок, 15 вересня, в Україні буде тепло та переважно сухо, хоча без дощів не обійдеться. Опади найбільш імовірні у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра 15 вересня в Україні буде справді, як на горі - і вітряно, і з дощем, і з проясненнями, і з красивими хмарами. Дощі найбільш імовірні у східних областях, на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині - діяльність східного циклону", - йдеться в повідомленні. відео дня

Також невеликі дощі можливі у західних областях, подекуди на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. За словами синоптикині, на решті території України очікується суха та сонячна погода.

За її словами, у більшості областей температура протягом дня становитиме +18…+23 градуси. Свіжіше буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де очікується +14…+18 градусів.

Погода в Києві

У Києві 15 вересня очікується комфортна погода. Вдень температура підніметься приблизно до +20 градусів. Істотні опади малоймовірні, хоча подекуди можливий невеликий дощ.

Якою буде погода наступного тижня

Діденко зазначила, що загалом поточний тиждень в Україні буде теплим і комфортним, а дощів очікується небагато. Водночас, за попередніми прогнозами, які ще потребуватимуть уточнення, наступний тиждень, із 21 вересня, буде значно холоднішим і принесе більше дощів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли в Україну прийде перше бабине літо

Перше бабине літо в Україні очікується вже з 14 по 20 вересня. На початку тижня погода буде прохолоднішою, а місцями пройдуть дощі, однак із середи температура почне поступово підвищуватися. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Втім, вже із середи поступово температурний фон підвищиться завдяки стійкому атмосферному перенесенню з півдня та південного заходу.

"На тлі підвищеного атмосферного тиску до кінця другої декади місяця переважатиме по-літньому тепла, суха та малохмарна погода, яку по праву можна вважати першим бабиним літом", - наголосив він.

Погода в Україні - останні новини

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявляв, що вересень ще дасть українцям насолодитися помірним теплом.

Синоптики Укргідрометцентру казали, що погода в Україні у найближчі дні буде нерівномірною через циклон, який переміщуватиметься з території Угорщини та Румунії спочатку у північно-східному напрямку, а далі у східному.

Главред раніше писав, що середня місячна температура повітря в вересні в Україні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми. Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм, а у Карпатах 74–106 мм.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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