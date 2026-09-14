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Не лише Київ: Росія готує масований удар по заходу Україні, які міста стануть цілями

Юрій Берендій
14 вересня 2026, 15:04
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Росія готує масований удар: під загрозою можуть бути Київ, Львів та Івано-Франківськ. Ту-95МС, за даними моніторів, уже споряджені ракетами.

Не лише Київ: Росія готує масований удар по заходу Україні, які міста стануть цілями
Росія готує масований удар - під загрозою Київ і захід України / Колаж: Главред, фото: aletrs in ua, скріншот з відео

Ключові тези:

  • РФ може готувати новий масований удар
  • Серед можливих цілей називають Львів та Івано-Франківськ

Країна-агресорка Росія може найближчими днями завдати нового масованого удару по Україні, причому під загрозою можуть опинитися не лише Київ, а й міста на заході країни - зокрема Львів та Івано-Франківськ. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують активність російської стратегічної авіації та рух ракет і дронів.

відео дня

За їхніми даними, на авіабазі "Оленья" перебувають два споряджені крилатими ракетами Ту-95МС. Крім того, три споряджені Ту-160 нібито залишаються на Далекому Сході.

Окремо моніторингові канали повідомили про передислокацію двох Ту-95МС з аеродрому "Українка" на "Оленью". Така активність стратегічної авіації може свідчити про підготовку РФ до нового застосування далекобійного озброєння.

"Найближчими днями РФ вкотре може здійснити масований обстріл України. Серед міст, які цього разу можуть опинитися під ударом, - не лише Київ, а й Львів, Івано-Франківськ та інші", - повідомляють моніторингові канали.

Аеродроми стратегічної авіації Росії
Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

РФ збільшує виробництво реактивних дронів - коментар експерта

Росія вийшла на темпи виробництва до 1000 реактивних безпілотників на місяць і водночас змінює підходи до захисту власного повітряного простору. Москва, зокрема, розгортає дешевші мобільні засоби протидії низьколетючим цілям. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в коментарі Ранок.LIVE.

"Ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів досягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один із найбільших викликів", - наголосив Долінце.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Окремо Москва адаптує систему захисту від повітряних атак. Йдеться про відхід від виключної орієнтації на стаціонарні комплекси та розширення мережі засобів, здатних працювати безпосередньо поблизу потенційних цілей.

"Росія теж, на жаль, не стоїть на місці. Вона вдосконалює роботу своєї системи протиповітряної оборони. Росія фактично намагається впровадити досвід України з побудови малої системи ППО", - зауважив експерт.

Ще одним напрямом стали дії пілотованої авіації. Російські сили дедалі активніше використовують окремі типи літаків та вертольотів для боротьби з повітряними об'єктами.

"Так само Росія масштабує застосування пілотованої авіації, тобто це гелікоптери Мі-28, це літаки Су-34, Су-35 для перехоплення повітряних цілей", - підкреслив Долінце.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер інформував про пошкодження житлового будинку внаслідок атаки РФ по Одесі. За офіційними даними ракетний удар по Одесі призвів до руйнування верхніх поверхів багатоповерхівки. За повідомленням, кількість постраждалих зросла до 23 людей, серед них п’ятимісячне немовля і щонайменше семеро госпіталізованих.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив факт удару по пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Після влучання на автозаправну станцію спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив заправку і вантажні автомобілі.

Російське Міністерство оборони заявило про нібито ураження інфраструктурних об'єктів у західних регіонах та інших цілях. При цьому відомство оприлюднило цинічну заяву після атаки із переліком нібито уражених об'єктів. За їхньою версією, нібито уражено об’єкти залізничної інфраструктури та логістичну базу "Нової пошти" у Нерубайському.

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Про персону: Богдан Долінце

Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення.

Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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