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Зробила могилку в дворі: в Бучі матері довелося ховати жорстоко вбиту росіянами доньку

4 квітня 2022, 07:09

Жінку окупанти застрелили біля її будинку – випустили кулю, коли вона вийшла за хвіртку подивитися на колону техніки.

В Бучі матері довелося ховати жорстоко вбиту росіянами доньку/ Скрін з відео

Після звільнення Бучі від російських загарбників стають відомими усе більше фактів звірств окупантів, які вони вчиняли щодо місцевого мирного населення. Одним із таких фактів стало вбивство місцевої мешканки, яку застрелили просто тому, що вона вийшла за ворота і побачила російську техніку.

Матері жінки довелося ховати свою доньку просто у дворі. Після звільнення міста Антоніна Помазанко показала місце захоронення українським військовим. Відповідне відео оприлюднив у Telegram журналіст Денис Казанський.

"Жителька Бучі Антоніна Помазанко показує тіло дочки. Вона була застрелена російським солдатом у перший день окупації міста. Жінка вийшла за хвіртку подивитися на колону техніки, і її застрелили без жодної причини. Мати поховала її, як змогла, просто у дворі", – написав журналіст.

Як чути у відео зі слів матері, донька вийшла за хвіртку, тому що подумала, що там іде колона української техніки.

Нагадаємо, після звільнення Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших українських населених пунктів від росіян відкрилися страшні звірства, які вчиняли там російські загарбники за час окупації. Там виявили багато тіл мирних мешканців, частину з яких не просто вбили, а закатували. Будинки та інша інфраструктура навколо просто зруйновані.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, у якій будуть зафіксовані усі російські окупанти, котрі вчиняли воєнні злочини проти українців.

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